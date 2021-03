‘Hay momentos que el equipo tiene que apretar los dientes’: Guimaraes

Atlético Nacional superó al Junior de Barranquilla y se consolidó entre los ocho, dejando de paso, muy complicado al conjunto ‘tiburón’ en sus aspiraciones para avanzar a la siguiente fase de la Liga I-2021. Al final del partido, el técnico verdolaga Alexandre Guimarães destacó el esfuerzo del grupo para ir de menor a mayor y llevarse este triunfo que lo calificó como ‘vital’ para las aspiraciones en el certamen.

“Me gustó todo lo del equipo, porque no fue fácil enfrentar a un equipo como Junior, haciendo los movimientos de arranque de partido que tuvimos que hacer. Teníamos un planteamiento para los 90 minutos, sabiendo que teníamos que jugar varias cartas con el fin de poder no solo dosificar a la gente que hizo un gran esfuerzo en Asunción, sino darle ritmo a los jugadores que actuaron contra Águilas Doradas, porque tenemos un calendario apretado”, indicó el brasileño.



Además, “el juego hay que sufrirlo siempre, hay momentos en el que el equipo tiene que apretar los dientes y jugar el partido a lo que marca el partido. El equipo va entendiendo eso y estamos siendo más competitivos que eso es lo que nos interesa”.



Sobre lo que sigue en el calendario, el estratega indicó que “tendremos primero el jueves con Guaraní, luego el domingo contra Millonarios, luego miércoles con Jaguares, sigue el clásico el sábado, luego contra Tolima, así que hay que tomar esas decisiones. La experiencia te dice que hay que tomarlas, sobre todo porque hemos visto el esfuerzo de nuestros jugadores, entendimos cómo había que jugar el partido en las diferentes facetas, era el tipo juego que un gol marcaba la diferencia, dejamos el arco en cero y eso fue muy bueno. Además, hace mucho tiempo no se le ganaba al Junior y esas victorias refuerzan mucho la convicción de lo que estamos haciendo acá”.



En cuanto al análisis del juego, Alexandre remarcó que “en este partido tomamos decisiones contra un rival que tuvo un día más de recuperación, buscamos refrescar la nómina y buscamos el mejor grupo para arrancar y otro grupo para esperar desde el banco. Las cargas físicas las estamos administrando de esa manera y en el entretiempo les comenté que debíamos encausar mejor el partido. Jarlan (Barrera) salió porque lo teníamos proyectado para que juegue entre 60 a 70 minutos”.



Finalmente, el técnico opinó sobre la falta de fluidez en este partido debido a los diferentes cambios que hubo en el equipo con respecto al que venció a Guaraní como visitante. “Cuando nosotros por las circunstancias hacemos cinco o seis cambios, la fluidez de juego se puede ver entorpecida. Estoy orgulloso lo que hizo el equipo, este partido era vital ganarlo, salimos sin ningún jugador lesionado y estamos motivados para el jueves”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8