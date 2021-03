Victorias de Nacional y Medellín: así quedó la clasificación en Liga

Deportivo Cali perdió el liderato tras caer con América en el inicio de la jornada. Deportes Tolima venció a Jaguares, en un atractivo duelo, y se quedó con el puesto. Los escarlatas se ilusionaron un par de días entre los ocho, pero salieron del grupo este domingo con el triunfo del Medellín. Los tres equipos bogotanos están en zona de clasificación, así como los dos grandes de Antioquia.



Además de América (9), Junior también está momentáneamente fuera de la fiesta (10). Alianza volvió a perder y encajó cuatro derrotas al hilo, y siguen en el fondo de la tabla. Entre lunes y martes se dará complemento a la fecha que arrancó el viernes, y en la que Santa Fe descansó.

Tabla de posiciones

​

1. Deportes Tolima – 23 Puntos (11 partidos jugados)

2. Deportivo Cali – 23 Pts (12 PJ)

3. Ind. Santa Fe – 22 Pts (11 PJ)

4. Millonarios – 22 Pts (11 PJ)

5. La Equidad – 22 Pts (12 PJ)

6. Atlético Nacional – 21 Pts (11 PJ)

7. Jaguares – 20 Pts (12 PJ)

8. Ind. Medellín – 20 Pts (12 PJ)

9. América de Cali – 18 Pts (11 PJ)

10. Atlético Junior – 17 Pts (12 PJ)

11. Deportivo Pasto – 15 Pts (11 PJ)

12. A. Bucaramanga – 12 Pts (10 PJ)

13. Patriotas – 10 Pts (11 PJ)

14. Envigado – 9 Pts (11 PJ)

15. Rionegro Águilas – 8 Pts (11 PJ)

16. Once Caldas – 7 Pts (10 PJ)

17. Boyacá Chicó – 7 Pts (11 PJ)

18. Deportivo Pereira – 6 Pts (11 PJ)

19. Alianza Petrolera – 3 Pts (11 PJ)



Resultados en la fecha 12

​

Deportivo Cali 0-2 América

La Equidad 3-1 Envigado

D. Tolima 3-2 Jaguares

D. Pasto 1-0 Alianza Petrolera

Patriotas 0-2 Millonarios

R. Águilas 0-2 Medellín

Nacional 1-0 Junior



Partidos por jugar

​

Lunes, 15 de marzo

8:00 pm | A. Bucaramanga vs O. Caldas



Martes, 16 de marzo

8:00 pm | D. Pereira vs Boyacá Chicó



Tabla del descenso



19. Boyacá Chicó – 99 Pts

18. D. Pereira – 101 Pts

17. Jaguares – 114 Pts

16. A. Petrolera – 119 Pts

15. Envigado – 125 Pts