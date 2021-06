¿Indirectazo a Nacional? Ojo al enigmático mensaje del ‘Lobo’ Guerra

Atlético Nacional se encuentra conformando su nómina para el segundo semestre del año. Si bien genera ilusión el regreso de Felipe Aguilar y la contratación de Yeison Guzmán, los hinchas tienen todavía más pedidos para la directiva.



Para nadie es un secreto que para el éxito de un grupo es necesario intercalar juventud y experiencia, razón por la cual el público verdolaga pide a gritos la vuelta de uno que otro referente del pasado.

En palabras concretas, es un pedido general la contratación de Alex Mejía, volante que lideró en su momento el mediocampo antioqueño y que fue vital en la consecución de varios títulos.



Ahora bien, el regresó del barranquillero no está del todo claro, a pesar de finalizar su contrato con Libertad de Paraguay. Incluso, está más cerca de llegar a Junior que de sumarse a Nacional. La directiva no parece tenerlo como prioridad.



En medio de la polémica que se ha generado, otra vieja gloria del más veces campeón dejó un mensaje enigmático en redes sociales.



Alejandro Guerra ha estado muy activo en su cuenta de Twitter, dando así su opinión respecto a la errónea mentalidad de los dirigentes a la hora de buscar contrataciones. Mensajes que van muy de la mano con la actualidad del verde.



“Haber. En el Fútbol por más juegos que tenga pelao es pelao. Hablan mucho de la edad y resulta que el más viejo es el que mas mete Y SABE CORRER LA CANCHA”, trinó.



“Otra cosa por aquí pensado. El que quiera correr que vaya pal hipódromo. SI hay que tener condición física EXCELENTE. Pero el FÚTBOL es la PELOTA PAPÁ”, complementó.



“Me dieron ganas de escribir por acá. El fútbol hoy en día es cumplir con el movimiento táctico, es lo que te pide el cuerpo técnico simples, ORDEN TÁCTICO. Si, No, no vas pal baile, tan simple como eso... Jugador con pelota no existe hoy en día, lo que existe según los directivos es, LA EDAD 20- 32 y LOS NEGOCIOS”, cerró.



¿Indirectazos para su exequipo? Recordemos que el ‘Lobo’ firmó en marzo con el Este F. C. de República Dominicana.

Haber. En el Fútbol por más juegos que tenga pelao es pelao. Hablan mucho de la edad y resulta que el más viejo es el que mas mete Y SABE CORRER LA CANCHA. 🐺 G 18 — LOBO GUERRA 18 (@18loboguerra) June 27, 2021

Otra cosa por aquí pensado. El que quiera correr que vaya pal hipódromo. SI hay que tener condición física EXCELENTE. Pero el FÚTBOL es la PELOTA PAPÁ. 🐺✅ — LOBO GUERRA 18 (@18loboguerra) June 27, 2021

Me dieron ganas de escribir por acá. El fútbol hoy en día es cumplir con el movimiento táctico, es lo que te pide el cuerpo técnico simples, ORDEN TÁCTICO. Si, No, no vas pal baile, tan simple como eso. 🐺✅ — LOBO GUERRA 18 (@18loboguerra) June 27, 2021

Jugador con pelota no existe hoy en día, lo que existe según los directivos es, LA EDAD 20- 32 y LOS NEGOCIOS. 💸💸💸💸💸💸💸 https://t.co/weCDCdybav — LOBO GUERRA 18 (@18loboguerra) June 27, 2021