‘Si el hincha me paga con amor, juego gratis’: Teo habló de renovación

Con el torneo colombiano terminado, los diferentes clubes han comenzado a valorar sus nóminas y a partir de ello encontrar posibles refuerzos o incluso ventas que les permitan dar un salto de calidad.



El Junior de Barranquilla, por ejemplo, está a la espera de definir las situaciones contractuales de sus grandes figuras: Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez. Este último sigue sin cerrar su renovación.

En diálogo con ‘Habla Deportes’, el delantero baranquillero manifestó que las diferencias con los directivos no pasan por un tema económico, pues su mayor deseo es salir campeón nuevamente con el club.



“Lo más importante es que al final de cada temporada, el hincha llore de felicidad por ganar un título. No tengo problema en eso. Si a mí me dicen ‘ponte esta camiseta’, yo me la pongo y a final de temporada después que el hincha me pague con amor, yo juego gratis en cualquier club. Más en el Junior porque es de los míos. Eso no tiene valor, no tiene precio”, expresó.



Incluso el periodista Juan Salvador Bárcena le preguntó directamente si el dinero influye o no en su renovación de contrato, algo a lo que Teo respondió con un NO rotundo.



“Para mí lo más valioso es poder inaugurar la Ventana al Mundo dando la vuelta con mi equipo, mis compañeros, que estén los directivos y mis hijos. Eso es lo más lindo para un jugador”, dijo.



Por último, dio sus impresiones respecto a la posible continuidad en el cuadro rojiblanco: “El tema de la renovación no me quita el sueño porque soy feliz, porque yo sé que si nos ponemos de acuerdo a final de temporada vamos a estar feliz, llorando, riéndonos y dándole la décima a la hinchada que se lo merece”.