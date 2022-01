Nacional, Águilas y Leones midieron fuerzas este domingo en Rionegro

A menos de una semana para el comienzo de la Liga colombiana I- 2022, los equipos antioqueños siguen preparando sus planteles para llegar de la mejor manera y arrancar con pie derecho en un torneo que será muy intenso y con poco margen de error. Atlético Nacional, Águilas Doradas y Leones de Itagüí se vieron las caras este domingo en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, para disputar un triangular amistoso a puerta cerrada.

A primera hora, Águilas Doradas enfrentó a Leones de Itagüí. El equipo dirigido por Leonel Álvarez alineó con Aldair Mosquera; Nicolás Lara, Sebastián Rodríguez, Juan Sebastián Peñaloza, Esteban Mosquera, Kevin Castaño, Juan Pablo Díaz, Nicolás Ávalo, Jesús Rivas, Antony Vásquez y Luis Sandoval. Mientras que Leones paró a Juan Pablo Montoya en el arco, Jhon Palacios, David Montoya, Sebastián Cuenú, Roinner Fruto, Juan Diego Giraldo, Stiven Palomeque, Andrés Córdoba, Camilo Munevar, Miguel Ángel Ampudia y Alejandro Ruiz.



Este encuentro duró dos tiempos de 30 minutos cada uno y fue victoria para los de Rionegro por 2-0 con goles de Oswaldo Henríquez y Nicolás Ávalo.



En segundo turno, Atlético Nacional con un equipo en su mayoría sub 20 enfrentó a Leones. Los verdolagas quienes fueron dirigidos por Diego Arias, técnico de la Primera C alinearon a Luis Marquínez en el arco, Jesús Zabala, Jacobo Salazar, Juan José Arias, Brandon Palacio en defensa, Agustín Cano, Samuel Ruiz, Miguel Perea y Daniel Moreno en la zona de volantes y en el ataque, estuvieron Jhon Valencia y Aurelio Domínguez.



Leones formó con Juan Ramírez en el arco, Nicolás Gil, Brayan Carabalí, Miguel Arboleda, Carlos Gallego en defensa. En la zona de volantes están Éver Meza, Juan Herrera, Wilmar Arango y en la delantera jugaron Cristian Rodríguez y Jefferson Rivas. Este juego tuvo como ganador a Nacional con gol de Jhon Valencia en el primer tiempo.



Finalmente, en el partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo alineó con Kevin Mier en el arco; Emmanuel Oliveira, Juan David Cabal, Jímer Fory en defensa. Alexander Mejía, Jarlan Barrera, Jhon Elmer Solís en la primera línea de volantes, más adelantados, Yeison Guzmán, Daniel Mantilla y Jefferson Duque. En el segundo tiempo, entraron jugadores como Jhon Duque, Aldair Quintana, Dorlan Pabón, entre otros. Mientras que Giovanni Moreno no jugó este encuentro.



Águilas formó con Juan David Valencia en el arco; en defensa Alejandro Artunduaga, Oswaldo Henríquez, Nicolás Lara, Mateo Puerta. En la línea de volantes, Felipe Jaramillo, Jeison Quiñones, Juan Camilo Salazar y Christian Marrugo. En el ataque estuvieron Jhon Freddy Salazar y Jhon Fredy Miranda. Este partido terminó empatado sin goles.



Águilas Doradas comenzará la Liga colombiana el próximo jueves 20 de enero contra Atlético Bucaramanga, a las 6 de la tarde en el estadio Alberto Grisales, Atlético Nacional visitará a Cortuluá el sábado 22 de enero a las 4 de la tarde en el estadio Doce de Octubre. Mientras que, en el Torneo de Ascenso, Leones de Itagüí visitará el domingo 23 de enero a las 8 de la noche a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8

#PretemporadaDorada | Día 1⃣4⃣

Primer partido amistoso de pretemporada. Victoria dorada frente a @Leonesfutbolc en el #Nido. 2-0 con anotaciones de Oswaldo Henríquez ⚽️ y Juan Ávalo.⚽️#VamosÁguilas🦅 pic.twitter.com/Ykzsth1824 — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) January 16, 2022