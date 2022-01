¡Real Madrid reclama su trono y es campeón de Supercopa de España!

¡Real Madrid campeón! ¿No importa cuando lo leas? Es lo que temen en España después de verlo levantar el trofeo de la Supercopa de España.

El equipo de Ancelotti fue amo y señor del la final contra Athletic, se impuso 2-0 y dio la sensación de haber merecido algo más, de no ser por el sacrificio defensivo de su rival.



Merecía desde el pitazo Real Madrid la victoria porque se hacía cargo de su favoritismo, tenía intención y pelota y tardaba en hacer diferencia básicamente por la disciplina de un Athletic decidido a refugiarse y aguantar como primera propuesta.



Por eso tardó hasta el minuto 37 el equipo de Ancelotti en descifrar la clave: fue rápido que todos Rodrygo, de mente y de piernas, y en el único contragolpe que cedió el rival aceleró para meter el pase al medio al que llegó Modric para definir a placer. Linda asociación, lindo tanto para abrir al cuenta en Riad.



Y después, salvo algún tímido acercamiento del Athletic, la tarea fue ampliar la ventaja, lo que solo ocurrió al minuto 51. cuando Álvarez salió con las manos arriba a cortar un remate de Benzema y el VAR lo pilló: el propio francés le cobró el error y puso el 2-0 que se antojaba más justo con lo que sucedía en la cancha.



Athletic hizo lo que pudo: metió jugadores a la ofensiva, tuvo un remate franco de gol con Sancet antes del descanso y poco más. Tuvo un penalti a los 85, pero el remate de Raúl García lo atajó Courtois con las piernas, por si hiciera falta una prueba más a los recursos del nuevo campeón, que terminó con diez por expulsión de Militao. Y es que no es fácil plantarle cara a un Madrid que se sabe ganador, que no se complica en su terreno y aparte tiene talento suficiente para ser una amenaza ante el arco rival.



Ancelotti sumó un título que le faltaba y Real Madrid se hizo a una nueva Supercopa de España, una escena que parece inevitable también en LaLiga y que confirma los temores: no hay manera de hacerle sombra al 'merengue' en España.