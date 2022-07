Tolima, uno en el primer tiempo, otro distinto en el segundo: análisis

Deportes Tolima y Atlético Nacional protagonizaron el cierre de la jornada sabatina de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2022-II. Un calco a lo que fue la final del semestre pasado en el que los tolimenses en condición de local querían sacarse esa espinita de no lograr alzar el trofeo liguero.

La cuarta estrella quería ponerse en la camisa del Deportes Tolima, pero fue la número 17 que se postró en el club antioqueño. En este nuevo encuentro, los locales en el Manuel Murillo Toro vinieron de menos a más, con un primer tiempo de pocas emociones tolimenses. Solo tuvo una de Jeison Lucumí en la que intentó englobar la pelota por encima de Aldair Quintana, pero el golero se quedó con el balón.



Ya en el segundo tiempo, con la derrota en el marcador por la mínima diferencia, Nacional se cayó en su desempeño, y Deportes Tolima salió en busca de igualar y hasta ganar el juego con intentos de Yohandry Orozco, y con un Rodrigo Ureña más volcado al ataque que en la marca.



Para Futbolred analizamos el empate agónico del Deportes Tolima:

Malas decisiones a la hora de definir: sobre los siete minutos, empezando el juego, Jeison Lucumí se fue volcado al área en un contragolpe, el juego que más le gusta a Hernán Torres. Sin embargo, de frente a Aldair Quintana, picó la pelota y el guardián del arco se quedó con la pelota. La defensa también lució desconcertada por momentos, y es habitual de una zaga que no se conoce. Las malas decisiones le pecaron al cuadro local.



Una defensa no habitual: Hernán Torres salió a la cancha con dos defensores centrales que no se conocían y que apenas entraron al elenco tolimense. Un cuadro en el que Juan Camilo Saiz y Héctor Urrego arrancaron como inicialistas. Dos nuevos jugadores que regalaron mucho espacio en esa zaga que en primera instancia aprovechó Daniel Mantilla con un remate lejano y luego con mucha soledad Jefferson Duque puso el segundo en el marcador.



Uno distinto en el complemento: ya en el segundo tiempo, Deportes Tolima se vio obligado a ir por el resultado. Daniel Mantilla había hecho el daño en la primera etapa y Hernán Torres puso a Yohandry Orozco en busca de poner la igualdad. Con Michael Rangel, Rodrigo Ureña en otra faceta llegando al arco rival y con Yohandry, Aldair Quintana tuvo que aguantar los embates tolimenses. El guardameta no pudo aguantar los intentos de los locales y Michael Rangel y Junior Hernández pusieron el empate.



Lesión de Jeison Lucumí: vuelve y juega, Tolima no puede estar tranquilo nunca por el físico de sus jugadores. A los 37 minutos, Lucumí salió lesionado aquejando problemas físicos y no pudo continuar en la partida.



Junior Hernández: el volante, transformado en la posición de lateral izquierdo tuvo mucha llegada al arco rival durante el segundo tiempo con varios remates que atajó Aldair Quintana. Junior fue el que le cerró la ilusión a Nacional de sumar su primera victoria con un gol a los últimos minutos del partido. Así logró salvar el encuentro en el momento más necesitado.