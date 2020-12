Junior refuerza su ataque: así anunciaron a su primer fichaje

Atlético Junior que ha venido anunciado la salida de varias de sus piezas para 2021 oficializó este jueves a su primer refuerzo. Se trata de una ficha para el ataque: Jhon Pajoy, quien ha vestido la camiseta de importantes clubes en Colombia como Atlético Nacional, Independiente Medellín y Santa Fe. Llegó procedente del Deportivo Pasto.

"El extremo Jhon Freddy Pajoy se convierte en el primer refuerzo ‘Tiburón’ para el 2021", así lo anunció este jueves el club rojiblanco que recientemente perdió a Miguel Ángel Borja y sigue sin arreglar la continuidad de Teófilo Gutiérrez para la próxima temporada.



El extremo de 32 años dijo a su llegada que "estoy muy contento de hacer parte de esta gran familia. Vengo a aportar, ayudar y tratar de hacer las cosas de la mejor manera para poder contribuir a la confianza. Junior es un equipo que pelea siempre títulos y cuando me hablaron de la posibilidad de venir no lo dudé, porque siempre están peleando y en mi carrera he estado en clubes donde lo primordial es el título. Esta no es la excepción".



Cabe destacar que hace unos días se había hablado de la posibilidad de Pajoy para fichar con el tiburón, aunque también se habló de Independiente Santa Fe por el que pasó entre 2017 y 2018. El atacante izquierdo ha jugado además en el exterior con Pachuca y Puebla de México, tuvo un paso por los Emiratos Árabes y estuvo en el balompié argentino.