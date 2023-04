Silla caliente no solo en Junior: Bucaramanga, casi 3 técnicos por año

Entonces les parece crítica la situación en Atlético Junior, donde abundan los recursos para plantillas de lujo que no dan resultado y van 'quemando' entrenadores sin compasión.

¿Y qué les parece la situación de Atlético Bucaramanga? Este fin de semana el equipo santandereano ha decidido despedir al técnico Raúl Armando, quien dijo en la rueda de prensa posterior a la derrota 0-2 contra Millonarios que los directivos habían tomado esa radical decisión. ¿Comunicados oficiales? No por ahora.



Lo cierto es que el argentino no es el primero ni el último de las víctimas ilustres que han pasado por el banquillo del Bucaramanga, que cambia entrenadores con una asombrosa facilidad y, lamentablemente, lo paga en la tabla de posiciones de la Liga, en la que no avanza.



Los despidió cuando daban resultados, como Armando Osma, y cuando no, como muchos otros. Los sacó cuando eran colombianos y cuando fueron extranjeros sin más, teniendo en cuenta la carga económica que suponen tantas indemnizaciones. Y otras veces, una vez fueron y vieron la situación de cerca, los propios DT's prefirieron ni debutar, como Hernán 'Bolillo' Gómez.



Lo cierto es que el balance es fatal: son 18 técnicos en los últimos 7 años, casi tres técnicos por año, descontando incluso los interinos. Nada sirve, nada cambia la rutina. Una pena para el equipo que empieza a perder la ventaja de su última aceptable temporada y no puede evitar el malestar del hincha.



Esta es la lista de ilustres sacrificados por la directiva búcara:



Harold Rivera

Fernando Castro

Jaime de la Pava

Diego Cagna

Carlos Hoyos

Óscar Serrano

Flabio Torres (dos etapas)

Carlos Giraldo

Hernán Torres

Sergio Novoa (tres temporadas, una como DT en propiedad)

José Rodríguez

Guillermo Sanguinetti

Luis Fernando Suárez

Óscar Upegui

Néstor Craviotto

Armando Osma

Hernán 'Bolillo' Gómez

Raúl Armando.