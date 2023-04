Bucaramanga despidió al técnico Raúl Armando: ya son tres en la Liga I

Atlético Bucaramanga perdió 0-2 con Millonarios este sábado 1 de abril, en el estadio Alfonso López, en partido de la undécima jornada de la Liga BetPlay I-2023.



Así, el equipo santandereano completó ocho juegos sin conocer el triunfo, así que la crisis de resultados provocó la salida del técnico Raúl Armando.



El argentino se convirtió en el tercer entrenador que despiden este semestre en el fútbol colombiano, luego de la salida de Diego Corredor (Once Caldas) y Arturo Reyes (Junior).



“Bajó el presidente y me comunicó que me había despedido. Así que, como se lo hice saber al grupo de jugadores y colaboradores, me voy agradecido con ellos por cómo se han comportado. Pedir disculpas, porque intentamos revertir la situación; hoy no fue nuestro mejor partido, cuando tuvimos buenos partidos no pudimos sacar buenos resultados, y el fútbol se maneja con base en resultados… y esa es la realidad”, confirmó el técnico Armando, visiblemente golpeado por su salida.



La crisis de resultados del leopardo se acrecentó en sus dos últimos partidos: perdió el clásico con Alianza Petrolera y ahora cayó de local contra un equipo mixto de Millonarios, líder del campeonato.



Bucaramanga ha hecho 11 puntos en 11 partidos, producto de dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas; así, el técnico Raúl Armando dejó un balance del 33,3% de rendimiento.