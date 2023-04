Gamero no ocultó su felicidad ante Bucaramanga: 'Tenemos alternativas'

El técnico Alberto Gamero analizó el triunfo de visitante (0-2) ante Bucaramanga, resultado que los llevó a la cima de la tabla de posiciones en Liga Betplay I-2023. De nuevo el 'equipo B' de Millonarios saca un buen resultado de visita y su entrenador no oculta la felicidad. Ahora, a pensar en Sudamericana.

Análisis del partido: "Planificamos bien el partido y me gustó porque el equipo no se desesperó. Enfrentamos un equipo maduro y que necesitaba ganar (...) La alineación del profe no era la que yo tenía. Yo veía los videos e hicimos énfasis en esa estructura. En el segundo tiempo nos organizamos mejor y nos dieron más espacio por la mitad. En el segundo tiempo no atacamos por fuera sino que pudimos coger el balón por dentro".



Aspectos a destacar en la victoria: "Hubo cosas muy importantes como la reaparición de (Steven) Vega, me gustaron los extremos (Yúber) Quiñones y (Edgar) Guerra; quería ver a (Jorge) Arias de lateral izquierdo y me gustó también, también (Ramiro) Brochero y los minutos de Luis Carlos (Ruiz). Se cometieron errores pero Bucaramanga no nos cobró. Fue un partido difícil y complicado pero hicimos los goles para ganar bien".



Sensaciones que le deja el 'equipo B': "Me da alegría y satisfacción porque veo una camada de jugadores que quiere triunfar, que quiere jugar y aprender. En el día a día se da uno cuenta de que quieren, y en este partido me mostraron que tenemos alternativas. Ellos son los que tienen que mostrar que tenemos una nómina muy buena. Sacaron más casta que en otros. El equipo salió a ganar y me gustó porque no hubo temor. No nos fuimos para atrás, siempre fuimos hacia adelante".



Los planes de título de Gamero "A mi no es que me haga falta, yo quiero. Todos queremos salir campeones, así como los directivos, la afición, los periodistas. Cuando los equipos hacen pretemporada, llámese Millonarios, América, Junior, el que sea, el objetivo es ser campeón. Lo mío es una tarea de todos los días, juguemos con quien juguemos. Lo que quiero es que el equipo gane y nunca menospreciamos un torneo. Todo lo queremos competir y estamos buscando la estrella".