Jefferson Duque: ‘Debemos aprovechar las oportunidades para no sufrir’

Superada la marca de los 100 goles con la camiseta de Atlético Nacional y manteniendo esa racha anotadora con los verdolagas, Jefferson Duque sigue demostrando porqué es titular inamovible y que en cada oportunidad que tiene, es prenda de garantía para finalizar las jugadas con destino de red, sea en movimiento o a través del punto penal, donde se convirtió en un especialista. Previo al partido contra Santa Fe, la ‘Fiera’ habló de la manera para afrontar los partidos, la técnica para responder en la pelota quieta y lo que viene en este remate del campeonato.

“Eso ha sido la constante de varios semestres, siempre dando lo mejor por la institución, se viene haciendo un trabajo importante con ganas de seguir mejorando para para lograr el objetivo, entonces creo que vamos por muy buena tónica, el equipo viene mejorando en el trabajo que queremos, entonces tenemos que seguir afrontando estos retos y se viene un calendario muy pesado, vamos a competirlo al máximo a sacar la mayoría de puntos posible, porque queremos entrar en los ocho lo más pronto”, indicó.



Además, “la madurez va dando cierta tranquilidad para para tomar esas decisiones en el campo de juego y afortunadamente se ha logrado acertar en los en los penales que se han cobrado, entonces esperemos seguir por esa senda, por esa tónica, se viene un partido muy difícil de visitante donde un equipo que por pasajes del juego presiona mucho y no va a dejar muchos espacios, donde por ahí van a aprovechar su localía y tenemos que hacer un partido muy inteligente, porque nosotros lo sabemos y estamos trabajando, creemos que se nos va a presentar un partido muy difícil allá. Va a ser muy lindo volver a Bogotá y jugar este encuentro”.



Por su parte, Duque comentó que “los penales los dicta el juego, pues si hay un cobro de esos, a mí me va a tocar cobrarlo, yo no voy a decir que no lo voy a patear porque no quiero volver a hacer gol de penal. No, ahí estoy con mi responsabilidad y me toca hacerlo. En el partido anterior, ese penal nos valió tres puntos que nos tienen ahí en la tabla, entonces por eso no me preocupo. Tenemos que seguir trabajando para no sufrir los últimos minutos o en pasajes de los segundos tiempos, hay que concretar las opciones que creamos. Contra Patriotas tuvimos varias opciones y no marcamos, eso nos fue llevando a un partido muy monótono, muy tranquilo. El rival tiene sus estrategias, ahora debemos aprovechar las oportunidades que tengamos para evitar sufrir”.



Siguiendo con el tema de los penales, Duque señaló que “hace varios años fui puliendo esa técnica para patear los penales, veía a muchos jugadores lo que hacían, en particular ciertos gestos que me parecieron muy atractivos. Luego empecé a practicar, también he visto como cobra Dayro Moreno. Poco a poco fui creando una técnica y ahora que estamos en buena racha, toca seguir por ese camino, tomando buenas decisiones”.



En cuanto al análisis posicional de Dorlan Pabón, estando más cerca del área, Duque expresó que “Dorlan (Pabón) jugando más en el medio, estamos ganando mucha media distancia, antes no se pateaba mucho, ahora tiene más oportunidades para definir por estar más cerca del área, es un jugador que define muy bien y cuenta con mucha dinámica, creo que lo está haciendo bien y lo más importante es que le siga aportando al equipo”.



Viendo lo apretada que está la tabla, Jefferson dijo que “soy poco de ver esas estadísticas, me preocupa cuando estamos por fuera de los ocho. Debemos sumar victorias para acomodarnos en la tabla, debemos afianzarnos más y asegurar la clasificación. Ahora está muy apretado y debemos estar más pendientes del tema”.



Finalmente, el goleador antioqueño declaró que “cuando he tenido la oportunidad, trato siempre de darles esa motivación y hablándoles del buen trato de la pelota y de la buena técnica que tienen. En algún momento les va a llegar la oportunidad, creo que en los momentos que les ha tocado jugar, los han aprovechado al máximo. Esperemos que en algún momento y con el pase de esa experiencia que han tenido, van a ir sumando minutos y nos podrán ayudar más adelante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8