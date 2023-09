Ataque a Falqué habría frustrado llegada de jugador europeo a América

América de Cali recibió en días pasados la renuncia del futbolista español Iago Falqué luego del incidente ocurrido con su camioneta la cual recibió varios disparos sin él a bordo.



El hecho provocó que el jugador volviera a Europa y a su vez generó un daño importante en la imagen del cuadro ‘Escarlata’.



Y es que el presidente de la institución, Mauricio Romero, confirmó en entrevista que el incidente con Falqué provocó que un jugador europeo desestimara su llegada a América de Cali.

El presidente sorprendió con esta información, pero al final indicó que lo ocurrido con Falqué fue clave para que el europeo no viniera a Colombia.



“Contactamos a varios extranjeros. Dos perfiles europeos que nos gustaron mucho. Teníamos uno absolutamente cerrado, pero ayer me llamó y me dijo: después de leer la noticia de Iago, definitivamente no vamos”, mencionó el directivo en diálogo con Zona Libre de Humo.



Vale señalar que Falqué ya se despidió de América de Cali con el siguiente mensaje.



“Difícil encontrar las palabras… seguramente esta no es la despedida que esperaba y creo que nuestros caminos se separan demasiado pronto. Vosotros que me conocéis sabéis que no soy de tirar la toalla ni de rendirme fácilmente, pero a pesar de lo que me costó tomar esta decisión, ¡creo que me toca priorizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia!”.