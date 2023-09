Vélez habló de James en Selección Colombia: ‘No es un tema personal’

James Rodríguez sigue siendo hombre de confianza y ficha puesta en la Selección Colombia, por eso Néstor Lorenzo no dudó en convocarlo para los partidos contra Venezuela y Chile, el 7 y 12 de septiembre, en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.



El entrenador llamó a James, quien está recuperando su nivel y está ganando minutos en el Sao Paulo de Brasil.



Así, el periodista Carlos Antonio Vélez, habitual crítico de James por el nivel futbolístico mostrado en el último tiempo, reaccionó al llamado a la Selección Colombia. El análisis sorprendió a muchos…



“James me vendió otra cosa. Sí, ayer (jueves en Copa Sudamericana) vi en James Rodríguez, en 23 minutos, lo que no había visto en los últimos cinco años de él: liderazgo, comprometido, hasta llegó a quitar una pelota”, aseguró Vélez, aplaudiendo la convocatoria del ‘10’ y su partido con Sao Paulo contra Liga de Quito.



“Eso sí, trotando, caminando, trozudo…y eso que está mucho mejor físicamente que antes. Pero futbolísticamente tuvo un aporte maravilloso. Fueron 23 minutos, solamente falló en dos pases, puso tres pelotas claves… Puso la pelota como con la mano en un tiro de esquina, con una curva formidable y un cabezazo de Arboleda, el ecuatoriano, con la complicidad del arquero Domínguez”, analizó Carlos Antonio.



El periodista hizo su comentario en su sección ‘Palabras Mayores’, en Antena 2 Radio. Y una vez más destacó que James “fue el dueño de la pelota quieta; se mostró, la pidió, se ‘echó la mochila a la espalda’; hizo un sombrero, un lujo que indica que tiene buena técnica, nada más”.



“Es el mejor pedazo de partido que le he visto en los últimos cinco años. Porque ya nos acostumbró a ver pedazos de partido”, sentenció.



“Entonces tengo que hablar bien de él…es que mucha gente cree que es un tema personal y no lo es”.