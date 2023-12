Así se jugará la última fecha de los cuadrangulares de Liga BetPlay II

La Dimayor confirmó que el próximo miércoles 6 de diciembre se jugará la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2023. Cada grupo se disputará en horario simultáneo, pues podría ser decisivo para conocer el finalista de cada zona.



Así, esta es la programación oficial de los partidos de la jornada final:



Fecha 6 de cuadrangulares – miércoles 6 de diciembre

Grupo A – 6:00 p.m.



Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

Atlético Junior vs. Deportes Tolima



Grupo B – 8:15 p.m.



Millonarios vs. Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. América de Cali