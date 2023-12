Liga BetPlay 2024 tendría nuevo formato: volverían los playoffs

La Liga BetPlay 2023-II se acerca a su final y falta muy poco para conocer a los dos equipos que lucharán por el título de este segundo semestre, pero mientras se da a conocer quiénes jugarán esos dos últimos partidos, Dimayor empezó a dar a conocer detalles sobre lo que será el calendario 2024 del fútbol colombiano.

El presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, aseguró en ‘AS', que para ya empezaron a estructurar lo que será la Liga 2024 y en principio, tienen pensando iniciar el 28 de enero.



Sin embargo, también entregó novedades sobre cómo será el torneo y aunque no confirmó que no tienen definido el formato, sí aseguró que no está descartado volver a los playoffs, pues habrá Copa América en Estados Unidos y Mundial femenino Sub-20 en Colombia.



“Lo que va a prevalecer es la lógica de mantener dos campeonatos, uno el primer semestre y otro el segundo semestre, con algunas variaciones por el calendario deportivo que tenemos el otro año. Hay muchos eventos que aglomeran el uso del estadio y espero que no tengamos otros conciertos y eso hace muy difícil el calendario. Vamos a proponer playoffs en ambos semestres”, mencionó Jaramillo.



Por ahora, habrá que esperar a que termine el campeonato y en la próxima Asamblea de Dimayor, se definirá lo que será el campeonato 2024 y si finalmente se aprueba este formato que no se utiliza desde la temporada 2019.