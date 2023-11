Fecha 20 - parte 1: ¿Qué hay en juego este martes? Partidos y cuentas

Este martes arranca la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2023, que tendrá emociones sin fin, pues en la última jornada se definen los clasificados a los cuadrangulares. La jornada se dividirá en dos días, antes de realizarse el sorteo de los ocho mejores para definir los dos grupos de las semifinales.



Justamente, este 7 de noviembre se jugará cinco partidos desde las 7:30 de la noche, en simultáneo. ¿Qué hay en juego? Nada menos que se confirmarán los últimos dos cupos entre los ocho primeros de la tabla de posiciones, últimos clasificados a cuadrangulares.



Los partidos:



Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali (Win Sports)

Junior de Barranquilla vs. Atlético Huila (Win +)

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira (Win Sports Online y web de Win)

Santa Fe vs. Once Caldas (Win Sports Online y web de Win)

Envigado vs. Deportivo Pasto (Win Sports Online y web de Win)



Junior de Barranquilla y Deportivo Cali tienen la primera opción para clasificarse a cuadrangulares. Sin embargo, Alianza Petrolera tiene opciones, Deportivo Pasto espera un milagro, mientras que Santa Fe parece no creer en las expectativas que les da las matemáticas.

Junior: 27 puntos, +10

Tiene pie y tres cuartos del otro en los cuadrangulares. Solo necesita ganarle al ya descendido Atlético Huila en Barranquilla. Con el empate también pasa: Alianza Petrolera tendría que ganar por 17 goles. Perdiendo avanza si no ganan los de Barrancabermeja.

Cali: 27 puntos, 0

El equipo que dirige Jaime de la Pava clasifica con un triunfo contra Boyacá Chicó en Tunja. Si empata, Alianza Petrolera tendría que ganar por ocho goles o más para sacarlo. Si pierde, queda afuera si gana Alianza, o si Pasto o Santa Fe triunfan por una enorme goleada.

Alianza Petrolera: 25 puntos, -7



Las tres derrotas consecutivas lo pusieron a depender de resultados ajenos. Solamente le sirve ganarle al Pereira en Barrancabermeja, pero también tiene que esperar que pierdan Junior o Cali para clasificar. Igual debe ganar para seguir en la pelea en la reclasificación.

Deportivo Pasto: 24 puntos, -4



El equipo que dirige Flabio Torres cierra como visitante contra el último de la tabla, Envigado, en Itagüí. Tiene que ganar y esperar a que Cali pierda, y que la combinación de resultados le permita revertir una diferencia de cuatro goles. También necesita que no gane Alianza.

Santa Fe: 24 puntos, -7



La opción es muy, pero muy remota: tiene que golear a Once Caldas y que Cali también pierda por amplio margen contra Chicó para recortar la diferencia de goles (Cali está en cero). Y también necesita que no ganen ni Alianza ni Pasto. En la práctica, eliminado.