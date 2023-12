El ocaso de Tomás Ángel: de figura en título de Nacional a buscar club

Parece que fue ayer cuando Tomás Ángel rozaba el rol de héroe en Atlético Nacional, cuando anotaba un doblete para el título de la Superliga que era una especie de redención.

Llevaba tiempo casi borrado e inclusive lo pagó con la ausencia en el Suramericano Sub-20, una de muchas decisiones polémicas que se le criticaron al técnico Héctor Cárdenas, a quien casi le tocó llevarlo al Mundial de de Argentina a regañadientes.



Hoy, cuando Atlético Nacional prefiere dejarlo ir, a un jugador con proceso en el club y en selecciones de solo 20 años, vale preguntarse si no tendrían algo de razón aquellos que dudaron.



Después de aquel título, Ángel perdió terreno con William Amaral y con Jhon Bodmer acabó verdaderamente relegado. ¿Qué pasó?



Sus números no le ayudan: jugó 24 partidos de Liga en el año (15 de titular) con 5 tantos, 4 más en competencias locales con 2 celebraciones y 4 en Copa Libertadores, sin festejos. En total, 32 partidos, o lapsos de ellos, con 7 tantos.



De hecho, cuando empezaron a manifestarse sus insatisfacciones y se estancaron las negociaciones para su renovación, pocos parecieron sorprenderse o inquietarse por un posible adiós, ese que se produjo este lunes, de manera oficial, tras conocerse el comunicado oficial del equipo, que le agradeció, explicando que “buscará un nuevo aire en su carrera profesional”. Así, a secas.



Ángel acabó perdiendo terreno con Emilio Aristizábal, hijo de Víctor y otro de los llamados 'delfines' de la nómina. Por eso prefirió dar dio un paso al costado y ya no jugó los últimos partidos de la Copa Colombia y los cuadrangulares.



Es un misterio dónde continuará su carrera, aunque constantemente se habla de alguna opción en la MLS, gestionada por su padre. La exitosa historia de Juan Pablo Ángel no se repitió con el hijo. Ese ya es un escenario suficientemente hostil. Por eso ahora, resuelta esa alta expectativa, puede ser el momento de abrir su propio camino. El fútbol internacional suele ser mejor vitrina para quienes buscan el camino de regreso a una selección nacional... o al fuego interior... lo que ocurra primero.