Atlético Nacional lo hace oficial: cuatro salidas y dos refuerzos

Llegó el momento de los anuncios oficiales en Atlético Nacional para la temporada 2024. Y como en cada nueva temporada, lo primero es reorganizar la casa antes de recibir todo lo nuevo.

En ese orden de ideas, el equipo verdolaga confirmó cuatro salidas de las que hace tiempo estaba hablando.



En su canal de YouTube, el equipo antioqueño confirmó que salen de la nómina Tomás Ángel, Cristian Zapata, Nelson Deossa y Jader Gentil a partir de la fecha.



Con Ángel hace tiempo se clausuraron las negociaciones para una renovación, misma situación del veterano Zapata, un jugador criticado por la afición en los últimos meses. Del primero dijo el club en su video oficial que “buscará un nuevo aire en su carrera profesional”, mientras que del veterano zaguero aseguró: “Ganó dos títulos con la institución, le agradecemos su entrega y profesionalismo vistiendo nuestros colores”.

🚨 Atención, Verdolaga



En el caso de Deossa, el jugador no está en los planes de Jhon Bodmer y no habrá negociación a largo plazo con Atlético Huila. Finalmente, el brasileño Gentil llegó a préstamo sin opción de compra desde Atlético Paranaense, una necesidad que solo entendió el ex DT Paulo Autuori, y simplemente volverá a donde pertenece.



Y entonces, el momento de los refuerzos. Los dos jugadores solo están atentos a los exámenes médicos para firmar sus contratos.



Se trata de Edwin Torres, extremo de 26 años, procedente de Alianza Petrolera y quien viene de jugar 47 partidos entre Liga y Copa Colombia, con 3 goles y 12 asistencias.



El otro refuerzo es el lateral Joan Castro, quien se destacó con la Equidad, club en el que jugó 37 partidos este año.