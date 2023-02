Arturo Reyes no desiste con Junior: ‘Hay buen trabajo, insistiremos’

Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la Liga BetPlay I-2023. Este jueves empató 0-0 con Unión Magdalena, en accidentando partido de la fecha 4. Y aunque contó con las mejores opciones para sumar tres puntos, el triunfo le sigue siendo esquivo al tiburón.



Arturo Reyes es su técnico y él tampoco ha ganado, teniendo en cuenta que alcanzó a dirigir al equipo a finales de 2022 pero no pudo celebrar.



El entrenador reaccionó al empate con el ciclón, y destacó la unión del equipo a pesar de los momentos complicados de inicio de la temporada.



“Nosotros, dentro del camerino, estamos muy unidos. Jugadores y cuerpo técnico sabemos que estamos haciendo un buen trabajo, sabemos que debemos seguir insistiendo, que la pelota va a entrar. El camino ha sido duro al inicio, pero como entrenador tengo mucha fe y confianza en el grupo de jugadores que están en esta plantilla 2023. Esperamos que cuando se abra el arco sigamos como estamos, unidos, con la mente puesta que podemos pelear títulos con esta nómina”, comentó Reyes.



Reyes no desiste con Junior: “Seguiremos insistiendo en lo que venimos haciendo, seguiremos trabajando en los entrenamientos, en rematar mucho al arco, tener opciones de gol, elaborar mejor el juego y en ser sólidos defensivamente. Sabemos que tenemos un partido con Pasto en una plaza difícil, pero en estos momentos hay que tener más carácter y tranquilidad. Nosotros estamos convencidos que el arco se abrirá y que vamos a sumar los puntos que necesitamos para estar en los primeros lugares”.



Ahora es vital “darle tranquilidad al equipo. En el entrenamiento estamos repitiendo muchísimo, estamos tratando de generar situaciones en donde el jugador quede muchas veces frente al arco, y no queda de otra que seguir insistiendo”.



“Como entrenador uno quiere mejorar, tenemos posibilidad de mejorar. Debemos mejorar en la eficacia. Este es un grupo que está trabajando bien en los entrenamientos. No queremos llenarnos de ansiedad. Hay que buscar la victoria en el próximo juego (ante Pasto)”, analizó el entrenador del Junior.