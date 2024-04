¿Quién pitará América vs Junior? Árbitros de la fecha 15 de Liga I

Se juega este fin de semana la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2024, con partidos que empiezan a ser cruciales en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales del campeonato.



Así, la Dimayor dio a conocer el listado de árbitros que pitarán en la jornada, designados por la Comisión Arbitral.



Andrés Rojas será uno de los protagonistas, pues fue designado como árbitro del partido Jaguares de Córdoba vs. Independiente Medellín, con intereses en la tabla general y la del descenso.



Nolberto Ararat pitará el juego entre Atlético Nacional y Fortaleza, otro atractivo partido de la fecha 15.



Por su parte, Jhon Ospina será el encargado de impartir justicia en el clásico entre América de Cali y Junior de Barranquilla.



Estas son las designaciones arbitrales de la fecha 15:



Envigado FC vs. Deportivo Pereira

Central: STEVEN CAMARGO – BOGOTÁ

Asistente Nro.1: CRISTIAN AGUIRRE – CALDAS

Asistente Nro.2: MARIO TARACHE – CASANARE

Cuarto Árbitro: JUAN C. GARCÍA – ANTIOQUIA

VAR: RICARDO GARCÍA – SANTANDER

AVAR: GEOVANNY PADILLA – BOGOTÁ



Atlético Nacional vs. Fortaleza CEIF

Central: NOLBERTO ARARAT – VALLE

Asistente Nro.1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente Nro.2: DIEGO OSPINA – QUINDÍO

Cuarto Árbitro: JOSÉ PIEDRAHITA – ANTIOQUIA

VAR: NEVER MANJARREZ – CÓRDOBA

AVAR: CRISTIAN DE LA CRUZ – NARIÑO



Once Caldas DAF vs. Deportes Tolima

Central: CARLOS ORTEGA – BOLÍVAR

Asistente Nro.1: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Asistente Nro.2: DARWIN LÓPEZ – META

Cuarto Árbitro: YEISON VÁSQUEZ – CALDAS

VAR: MARÍA DAZA – NORTE

AVAR: HEIDER CASTRO – BOGOTÁ



Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

Central: DIEGO ULLOA – VALLE

Asistente Nro.1: JULIO HOYOS – CÓRDOBA

Asistente Nro.2: JESÚS OTERO – SUCRE

Cuarto Árbitro: JAVIER VILLA – ANTIOQUIA

VAR: JHON PERDOMO – HUILA

AVAR: HERMINZUL CALDERÓN – BOGOTÁ



Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Central: JHON HINESTROZA – CHOCÓ

Asistente Nro.1: MARY BLANCO – BOYACÁ

Asistente Nro.2: JOHAN CASTRO – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: EDILSON ARIZA – SANTANDER

VAR: KEINER JIMÉNEZ – CESAR

AVAR: JONNATHAN ORTIZ – NARIÑO



América de Cali vs. Junior FC

Central: JHON OSPINA – QUINDÍO

Asistente Nro.1: DAVID FUENTES – CESAR

Asistente Nro.2: CAMILO SÁNCHEZ – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: JULIÁN MUÑOZ – VALLE

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: JENNY ARIAS – BOGOTÁ



Patriotas FC vs. Alianza FC

Central: DIEGO RUIZ – META

Asistente Nro.1: JHON GALLEGO – CALDAS

Asistente Nro.2: ROBERTO PADILLA – ATLÁNTICO

Cuarto Árbitro: DIEGO FLECHAS – BOYACÁ

VAR: JORGE GUZMÁN – NORTE

AVAR: JHON GÓMEZ – ANTIOQUIA



Jaguares FC vs. Independiente Medellín

Central: ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro.1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro.2: DEIVY GUETIO – VALLE

Cuarto Árbitro: WILLIAM CRAWFORD – CÓRDOBA

VAR: LUIS TRUJILLO – VALLE

AVAR: JUAN C. VACA – BOGOTÁ



La Equidad vs. Boyacá Chicó FC

Central: CARLOS BETANCUR – VALLE

Asistente Nro.1: JAVIER PATIÑO – META

Asistente Nro.2: JHON REYES – ANTIOQUIA

Cuarto Árbitro: CAMILO PORTELA – BOGOTÁ

VAR: ÓSCAR GÓMEZ – ANTIOQUIA

AVAR: ELKIN ECHAVARRÍA – ANTIOQUIA