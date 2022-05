Andrés Ricaurte valoró el crecimiento en su nivel al servicio del DIM

De menor a mayor, Andrés Ricaurte ha venido creciendo en su nivel al servicio de Independiente Medellín, pensando en lo que viene por los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2022.



El ‘10’ poderoso es autocrítico y aunque le falta para mostrar su mejor versión, confía que con el pasar de los partidos y los minutos de juego, sea una pieza importante para el equipo.

“Cada vez me adapto más al ritmo del equipo, no que el equipo se adapte a mí. Hay un funcionamiento desde el semestre pasado, una idea de juego que se mantiene en construcción. He crecido mucho en esa parte”, señaló.



Además, “seguramente, no voy a estar a la misma velocidad que otros de mis compañeros, porque son mucho más rápidos físicamente, pero la toma de decisiones y el posicionamiento en el campo, es una agilidad mental que puedo compensar con lo físico que otros tienen, es un proceso que he venido bien y hay que seguir trabajando para adaptarme a ese ritmo”.



Pensando en lo que viene por Liga, Ricaurte precisó que “siento que teníamos un objetivo claro en este partido, con la posibilidad de mejorar la idea de juego. Contra La Equidad tuvimos un gran partido y era muy importante ratificarla e intentar mejorarla”.



Finalmente, Ricaurte comentó que “sabemos la dificultad de los partidos que se vienen y la intención de alcanzar un nuevo objetivo, hemos hecho una presentación que nos permite seguir creciendo desde lo individual y lo colectivo, esperemos poder seguir manteniendo o incrementando ese nivel para obtener resultados, un mayor rendimiento, juego colectivo. Lastimosamente no fuimos tan eficaces, pero deja un buen sabor lo vivido en la cancha”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8