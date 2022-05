América derrotó al Pereira y es primer finalista de la Liga Femenina

América de Cali venció 2-0 al Deportivo Pereira por la semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2022, en el estadio Pascual Guerrero; clasificándose a la gran final del torneo y además, logró uno de los dos cupos a la próxima Copa Libertadores Femenina del 2022. En un juego en el que las diablas rojas no tuvieron tantos inconvenientes y comenzaron a marcar la diferencia muy rápido.

El partido inició con una presión efectiva del América, que antes del minuto de juego, realizó un tiro de esquina, las matecañas no pudieron rechazar de buena forma y el rebote le quedó a Wendy Natis, que con un fuerte disparo al centro del arco ante la salida en falso de la guardameta Sofia Buitrago, puso el 1-0 parcial.



La primera parte fue avanzando y Pereira tuvo la primera llegada de gol también a través de un tiro de esquina que ejecutó Ana Milé González, en el segundo palo cabeceo Alejandra Villegas, pero la portera Natalia Giraldo, la pudo controlar sin problema. Al minuto 10, las escarlatas tuvieron otra aproximación muy clara con un cobro de costado de Catalina Usme, la arquera rival la alcanzó a rechazar, pegó en el palo y la defensa risaraldense evacuó el peligro.



El partido fue bajando el ritmo por un momento, pero luego las dirigidas por el técnico Andrés Usme, querían empezar a definir la llave. Primero con un cabezazo en un tiro de esquina de Tatiana Castañeda, tras un centro de Diana Ospina. Segundos después la oportunidad fue con Catalina a través de un remate de media distancia y la golera controló en dos tiempos.



La verticalidad de ambos equipos fue bajando, pero América lo continuaba intentando, donde tuvo una muy clara con Leury Basanta, tras un pase busca pies, pero la lateral izquierda no pudo concretar la opción, mientras que las visitantes lo intentaban, aunque sin mucha profundidad. Al minuto 40, Catalina cobró un nuevo tiro de costado con dirección de arco, Buitrago parecía controlar bien la pelota, pero el balón siguió derecho a la red para el 2 a 0.



Para el segundo tiempo, las matecañas volvieron a presionar al ataque buscando el descuento, pero las locales dejaban pocos espacios, manteniendo la solidez defensiva y el control de la misma, para luego intentarlo nuevamente al contragolpe con las carrileras, Wendy Bonilla y Diana Ospina, aprovechando la velocidad de Usme e Ingrid Vidal.



Esa intensión de los dos equipos se mantuvo durante gran parte de la etapa complementaria, con América tratando de anotar el tercero, para poder ir cerrando el partido y las risaraldenses poco a poco fueron perdiendo el control y no se volvieron a acercar por buen rato al arco de Natalia Giraldo.



Luego las diablas rojas tras el cansancio de algunas jugadoras fueron refrescando sus líneas, para volver a tener una mejor dinámica de toque del balón en el mediocampo hacia la parte ofensiva, entraron Gabriela Rodríguez y Mariana Zamorano por Leury Basanta e Ingrid Vidal.



Al final las americanas con el dominio total fueron bajando poco a poco el telón del partido, consiguiendo la clasificación a su tercera final de la liga colombiana, en búsqueda de su segunda estrella y logrando uno de los dos cupos de Colombia a la próxima Copa Libertadores Femenina 2022, que se realizará en Ecuador en el mes de octubre.



La gran final de la Liga Femenina 2022, se empezará a disputar el miércoles 1 de junio y la vuelta será el domingo 5, con el América de Cali esperando a su rival, que saldrá este jueves de la llave que empatan a un gol, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15