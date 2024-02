Cali, a punto de sumar a otro ex Nacional: ya pasó exámenes médicos

Aunque ya van siete fechas de la Liga Betplay 2024-I, la ventana para fichar a jugadores libres no ha acabado y Deportivo Cali ha aprovechado para incorporar a algunos futbolistas de gran calidad que estaban sin equipo.



El primero que fichó fue al volante Jarlan Barrera que ya venía entrenando con el equipo, pero debía cumplir con varias condiciones como bajar de peso para jugar a las órdenes de Jaime de la Pava.



Finalmente, el talentoso mediocampista cumplió con lo pactado y firmó contrato con los Azucareros. No obstante, además de Jarlan, ahora Cali, a falta de confirmación oficial, ha fichado a otro ex Atlético Nacional.

Se trata de Andrés ‘El Rifle’ Andrade que también se venía entrenando con los verdiblancos y está a punto de estampar su firma con el Cali, de acuerdo con lo informado por el periodista Andrés Muñoz.



El experimentado futbolista ya pasó los exámenes médicos y firmará en las próximas horas por un año con la institución vallecaucana. Andrade llegó como agente libre tras finalizar su vínculo con Alianza Lima.



Vale señalar que el contrato de Andrade se debe pasar a Dimayor antes del 1 de marzo para que pueda jugar con el conjunto verdiblanco que marcha quinto en la tabla con 11 unidades.