La rotación de Osorio no funcionó: análisis del empate de América

Juan Carlos Osorio hizo 8 cambios en su formación titular para enfrentar este viernes en el partido adelantado de la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2021 a uno de los coleros, Patriotas Boyacá, y no pasó del empate 0-0 en el Pascual Guerrero.



El equipo escarlata se vio errático en el último tercio de la cancha y supeditado a lo que hiciera Joao Rodríguez, quien en cinco remates al arco de Carlos Mosquera no pudo vencer su resistencia.



No obstante, el resultado mantiene al elenco vallecaucano entre los ocho, a espera de los otros partidos, pero sí con la misión de mejorar, aunque el técnico Juan Carlos Osorio considere que hicieron las cosas bien.



Para FUTBOLRED aquí están las razones del empate sin goles en el ‘sanfernandino’:



Ocho cambios en la titular fueron demasiados: Todos sabemos de la filosofía de Juan Carlos Osorio de mover constantemente sus plantillas, pero ocho caras nuevas de un partido a otro resienten la estructura y eso ocurrió ante un rival sin mayores aspiraciones, pero que supo aguantarlo en defensa.



Joel Graterol, Elvis Mosquera –salió lesionado–, Pablo Ortiz, los debutantes Geovan Montes y Gustavo Carvajal, Mauricio Gómez, Joao Rodríguez y Gustavo Torres recibieron la confianza como inicialistas, pero de ellos el de mejor calificación por su constante intención ofensiva fue Joao.



Kevin Andrade esta vez fue volante y cuando quiso hacer volumen ofensivo se equivocó en los pases, aunque el técnico señaló en la rueda de prensa que le ve buena condición para ese puesto.



Muy atropellado y Patriotas se benefició: La estrategia de Osorio no funcionó ante un adversario que presentó una nómina con pocos nombres reconocidos, pero que aguantó en el fondo y hasta propició algunas llegadas con Kevin Aladesanmi para llevarse un punto.



Joao intentó, pero no tuvo compañía: Siendo justos, el extremo por izquierda fue el jugador que más insistió por encontrar el gol, pero en cuatro ocasiones el arquero Carlos Mosquera evitó que el balón entrara y en otra fue el palo. Lamentablemente en su mejor actuación, el jugador vallecaucano salió sin lograr el objetivo.



Gustavo Torres pasó inadvertido y Émerson Batalla ingresó en el complemento sin ser solución al problema.



Variantes que no cambiaron el panorama: Viendo que las cosas no le salieron en la primera parte, Osorio volvió a mover sus fichas para la segunda, pero a pesar de intentar ir al frente no contó con claridad, ni siquiera con la presencia del experimentado Adrián Ramos.



Trabajar con más intensidad la eficacia: Otra vez América se vio perjudicado por la ansiedad en el último cuarto de la cancha y ayudó al lucimiento del arquero Carlos Mosquera. Habrá que trabajar bastante durante la semana en Cascajal para sacar un buen resultado en El Campín ante Santa Fe por Liga y el jueves entrante frente a Jaguares por los octavos de final de la Copa BetPlay.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces