‘El equipo controló el encuentro’: Osorio analizó empate vs Patriotas

Si América de Cali sorprendió con su mal funcionamiento en el partido de la sexta fecha de la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2021 que terminó 0-0 ante uno de los equipos de la parte baja de la taba, Patriotas, en el Pascual Guerrero, todavía quedaron mayores interrogantes con las declaraciones del técnico Juan Carlos Osorio, quien dijo que el grupo compitió bien.



Acerca de las 8 nuevas caras que tuvo en el compromiso respecto a la formación titular que perdió con el Medellín, afirmó: “Joao hizo un buen juego hoy, reemplazó bien a Jeison y en el juego de hoy considerando que tenemos tres partidos en ocho días teníamos que darles oportunidad a jugadores, la sensación que a mí me deja es positiva, creo que ante la ausencia de Cristian Arrieta por problemas de salud, Geovan (Montes) hizo un buen partido, hasta el momento de la lesión creemos que Kevin hizo un muy buen juego como centrocampista. Gustavo y Mauricio contribuyeron, tuvieron su oportunidad y estamos satisfechos con lo que hicieron. Creo que el equipo en líneas generales controló el encuentro, lo dominó, diría en un 60 0 70% de lo que hayamos jugado, buscó siempre el arco rival y la verdad no tuvo ninguna queja, creo que los muchachos compitieron muy bien, felicitar al rival que vino por ese punto e hizo un buen juego”.



Acerca de si le faltó generar más juego y oportunidades de gol señaló que “me parece apropiado referirme a una entrevista muy reciente de Luis Enrique, técnico de la Selección española, y es que cualquier equipo que salga a atacar como lo hacemos nosotros, y a buscar el resultado, siempre estaré expuesto, primero a que el rival siempre le clausure las posibilidades de gol, como fue el caso hoy; y segundo, que de vez en cuando tenga una opción de gol, entendiendo eso me quedo con que las transiciones de defensa-ataque que hubieran podido tener ellos se los clausuramos, se las manejamos muy bien y la verdad que los limitamos a nada, a muy poco. Y nosotros sí tenemos que seguir mejorando en nuestra idea de juego, que como bien lo dice el propio Luis Enrique, es muy difícil de ejecutar, de buscar siempre el arco rival, de jugar en campo contrario, contra equipos replegados, con efectivos detrás de la pelota, muy difícil, pero seguiremos en la búsqueda de mejorar nuestra idea de juego”.



En cuanto a las decisiones de sus jugadores en el último tercio del campo sostuvo que “en ese tema nos podríamos quedar, no sé cuántas horas, considero que todos los seres humanos tomamos malas decisiones, si entramos en la toma de decisiones de los jugadores sería entrar un debate que no tiene fin”.



Para concluir, se refirió a un hombre que ha venido utilizando en dos posiciones y que ha recibido críticas. ¿Le sigue viendo condiciones a Kevin Andrade para usarlo como volante?, a lo que dijo: “Con absoluta seguridad, al 100%”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces