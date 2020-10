Con su cuarto arquero, América de Cali recibe a Patriotas por Liga

América de Cali hizo la solicitud de aplazamiento del compromiso de este domingo (6:05 p.m.) frente a Patriotas, apoyado en que no podría utilizar a sus tres principales arqueros, pero no fue aceptada, por lo que en la fecha 13 de Liga BetPlay tendrá que hacer uso por primera vez de Jeison Pinillo.



Esa será una de las novedades del campeón colombiano, sumada a la ausencia del volante chileno Rodrigo Ureña, quien dio positivo para covid-19, al igual que Yesus Cabrera la semana pasada. Todo indica que la formación titular estará con el grupo base que ha venido utilizando.

Si bien es cierto que se medirá al colero del certamen con 6 puntos, que no ha ganado hasta el momento, el técnico Juan Cruz Real y sus dirigidos saben que tendrán que resguardar a Pinillo para evitar que el cuadro boyacense intente llegar en la media distancia o en el juego aéreo.

El entrenador argentino se refirió en rueda inicialmente al tema del arquero: “Va a atajar Pinillo, va a estar en sustituciones Jaramillo, dos arqueros pertenecientes a la institución, lamentablemente nosotros tuvimos el infortunio de Quintero, que era nuestro tercer arquero, con una lesión que lo va a afectar durante varias semanas, que tiene que estar en cirugía y la convocatoria de dos goleros a la Selección, nosotros siempre vamos a estar contentos de que vayan jugadores a la convocatoria, es más, queremos que vayan, sí creo que nos tocó en un momento complejo por el tema de que nuestro tercer arquero sufrió una lesión inesperada y con toda esta situación de la pandemia al tener restricción de jugadores que puedan estar inscritos o entrenando, por todos los protocolos de bioseguridad, fue una complicación, pero nosotros debemos tener resiliencia”.

Cruz Real agregó que “estas dificultades aparecen, es una dificultad más para el América, debemos tener mucha fortaleza, ahora hay que buscar la solución, hoy la encontramos en Pinillo, tenemos confianza que en este juego pueda demostrar por qué está en este club, y con base con eso pensar en un partido importante, y ya el miércoles Dios mediante tener a los dos arqueros de Selección o por lo menos uno ya con nosotros para lo que viene, sí me gustaría mencionar, en el caso de Éder Chaux se hizo un gran esfuerzo viniendo a atajar con nosotros estando convocado, pero la parte comunicacional de la Federación con los clubes tiene que ser mejor, creo que nosotros no podemos casi terminar informándonos que un jugador va a la Selección por las redes sociales o por comunicados que saca la Federación antes de avisarnos a nosotros, sabiendo que teníamos un arquero y que fue a último momento, pero eso indudablemente a los clubes los ´perjudica, sobre todo cuando hay fecha Fifa y la programación no se para, pero bueno, enfocado en lo de Patriotas hay que pensar que esto fue una dificultad más, pero tenemos mucha confianza en que Pinillo pueda hacer un gran partido y que el equipo logre los tres puntos”.

En cuanto a las características de Pinillo afirmó que “es un arquero de buen porte, de personalidad, es un buen atajador, tenemos confianza en sus cualidades y condiciones para representar el arco de América de Cali”.

Sobre lo que les espera ante Patriotas, sostuvo que “este partido es una final para nosotros, hemos analizado al rival, saliéndonos de los números, es un rival complicado, que son los partidos en que el adversario quiere hacer la presentación del año ante un equipo grande y tenemos que entender que debemos hacer el mejor partido que podamos, ganarlo y seguir encaminándonos a la clasificación”.



Estadio: Pascual Guerrero



Fecha: Domingo 11 de octubre



Hora: 6:05 p.m.



Transmite: Win Sports +



Árbitro: John Hinestroza (Chocó)

Asistentes: Elkin Echavarría (Antioquia) y Mauricio Escobar (Risaralda).



Probable formación



América de Cali: Jeison Pinillo; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos Sierra; Duván Vergara, John Arias, Juan David Pérez.

D.T.: Juan Cruz Real.



