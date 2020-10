'No hay colegaje, me va a tocar tapar a mí': molestia de Tulio Gómez 

Tulio Gómez, dirigente de América de Cali, se mostró inconforme con la ausencia de Éder Chaux en su equipo y por el no aplazamiento del partido que tendrá la próxima semana contra Junior.



El guardameta del cuadro escarlata fue llamado por la Selección Colombia tras la ausencia de David Ospina. Contra Envigado (1-1), la Tricolor aceptó la 'llegada tarde', por lo que Chaux logró atajar en este compromiso. Sin embargo, el 14 de octubre jugarán contra Junior y no podrá estar Chaux, pues el partido contra Chile será el 13 como visitantes.

"Para el domingo estamos jodidos, no tenemos arquero suplente y para el partido frente a Junior pedimos aplazamiento, pero no quieren, no hay colegaje, me va tocar tapar a mi", dijo Gómez en diálogo con 'Zona Libre de Humo'.



Así las cosas, América sigue con problemas en el arco. Recordemos que Joel Graterol fue convocado con la Selección de Venezuela y tampoco será prestado para estos compromisos.