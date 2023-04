¡Hay clásico en el Pascual! Así podrá ver EN VIVO América vs Dep. Cali

Este domingo hay clásico en el Pascual y no se puede empatar. Se juega la versión 300 del duelo entre rojos y verdes. Un nuevo 'VS' entre Alexandre Guimaraes y Jorge Luis Pinto que en la fecha 10 quedó igualado 1-1.



América necesita ganar para dar un paso hacia su clasificación y Deportivo Cali no puede perder porque se juega sus últimas cartas para entrar a los ocho.



Los 'Diablos Rojos' llegan golpeados después de jugar un partidazo en El Campín y perder 4-3 ante Millonarios. Si bien, se mantienen entre los ocho, necesitan recuperar terreno y afianzarse en la parte alta de la tabla. El equipo verdiblanco pudo romper su mala racha y salió del sótano, ahora está a 4 puntos del octavo. Si gana mantiene viva la ilusión.

América de Cali vs Deportivo Cali

Día: Domingo, 30 de abril

Hora: 6:20 pm

Estadio: Pascual Guerrero

Árbitro: Jorge Duarte

TV: Win Sports +



Minuto a minuto gratis online a través de Futbolred.com