¿Tan rendidores como valiosos? Top 10 de extranjeros que lidera Vargas

A propósito del reciente doblete que marcó Facundo Ezequiel Suárez con América de Cali en El Campín, FUTBOLRED le dio un vistazo al ranking de los extranjeros más valiosos en la Liga Betplay I-2023. ¿Cuántos de ellos son protagonistas en sus clubes?



Pues bien, dos de los jugadores que aparecen en este ranking dan la pelea por la bota de goleador en el semestre. Facundo Suárez suma 7 anotaciones con América mientras que Gonzalo Lencina suma 6 con Bucaramanga.



Suárez y Lencina no son los únicos protagonistas. Los arqueros José Contreras, de Águilas, y Kevin Dawson del Cali, además del central Juan Pablo Vargas, de Millonarios, y Facundo Boné, del Tolima, también son titulares indiscutidos en sus equipos.



No es el mismo caso de Francisco da Costa, quien llegó como promesa de gol a Nacional, pero acaba de salir de una lesión y no suma muchos minutos. Incluso, para otros como Danilo Santacruz y Luis 'Cariaco' González, que son suplentes en Pereira y Junior, respectivamente.



Este top 10 de los extranjeros más caros en el FPC aparecen tres venezolanos, dos argentinos, dos uruguayos, además de un representante por Costa Rica, Paraguay y Brasil. Por fuera se quedaron otras figuras como Luciano Pons del DIM y José Aja de Santa Fe.

Top 10 de extranjeros en Liga Betplay

1. Juan Pablo Vargas, Costa Rica (Millonarios) - 1.7 millones de euros

2. Francisco da Costa, Brasil (Nacional) - 1.2 millones de euros

3. Facundo Suárez, Argentina (América) - 1.0 millones de euros

4. Juan Danilo Santacruz, Paraguay (Deportivo Pereira) - 1.0 millones de euros

5. Kevin Dawson, Uruguay (Deportivo Cali - 850 mil euros

6. Gonzalo Lencina, Argentina (Bucaramanga) - 800 mil euros

7. José Contreras, Venezuela (Águilas Doradas) - 750 mil euros

8. Eduardo Sosa, Venezuela (Deportes Tolima) - 750 mil euros

9. Facundo Boné, Uruguay (Deportes Tolima) - 750 mil euros

10. Luis 'Cariaco' González, Venezuela (Junior) - 750 mil euros