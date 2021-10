América y Cali siguen dependiendo de individualidades: el análisis

El clásico vallecaucano 294 terminó 1-1 este sábado en el Pascual Guerrero entre América y Deportivo Cali, resultado que parcialmente dejó octavos a los escarlatas - a la espera de otros resultados-, y más lejos a los verdiblancos del objetivo de entrar a los cuadrangulares de la Liga Betplay II-2021.



En el plano futbolístico no quedaron buenas sensaciones en el funcionamiento colectivo de ambos, a pesar de que el cuadro rojo fue el que manejó la pelota en la primera parte, ante un Cali poco ambicioso y reactivo, que en el complemento estuvo más activo en el área de Diego Novoa.



Para FUTBOLRED, estos fueron los aspectos relevantes de un empate que poco les sirve a ambos conjuntos:



Posesión escarlata en el comienzo: Juan Carlos Osorio no utilizó la defensa desequilibrada de tres sino que ubicó a Cristian Arrieta, Jerson Malagón, Jorge Segura y Elvis Mosquera teniendo el control del balón y dándole manejo en la mitad del campo.



A falta del creativo es notoria: Repetidamente, Juan Carlos Osorio se ha referido a la necesidad de contar con Daniel Hernández, que para este partido no estaba a punto, y se ratificó la falta que le hace al América un jugador de sus características.



Deinner Quiñones trató de echarse al equipo al hombro, pero estuvo bien marcado y solo desequilibró en el cobro de la falta que permitió el cabezazo de Larry Angulo para la ventaja parcial. Sobre todo en el segundo tiempo se evidenció la ausencia de un '10' que genere fútbol.



Así maniobró durante la etapa inicial, aunque la verdad no fue intenso en ataque, al punto que su primer remate al arco de Guillermo De Amores fue al minuto 27 con Larry Angulo, desviándolo por encima del horizontal.



Los cambios de Osorio, intrascendentes: Jeison Lucumí, Émerson Batalla, Rodrigo Ureña y Pablo Ortiz no aportaron nada importante rn el funcionamiento rojo en la, segunda parte. Al contrario, el equipo se resintió y estuvo cerca de perder el partido por la buena reacción del rival.



La Teófilo-dependencia: En este partido fue poco el aporte de jugadores como Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez. Jhon Vásquez se insinuó por la izquierda en algunas aproximadamente, pero nuevamente quedó claro que el equipo depende mucho de lo que intente Teófilo Gutiérrez.



El barranquillero estuvo en la primera acción anulada en el VAR por falta previa de Ángelo a Jerson Malagón y luego en la que terminó en el penalti que convirtió Harold Preciado para el empate final.



Mucho respeto al rojo en el primer tiempo: Cali necesitaba ganar, pero extrañamente no arriesgó en el primer tiempo, fue más reactivo y pocas veces presionó la, salida del rival, dejándolo organizar desde el fondo.



Dudamel respetó mucho a Juan Carlos Osorio y apenas en el segundo periodo realizó los cambios que mostraron otra cara de su equipo, pero no fue suficiente para sumar tres puntos que eran fundamentales. Cali sigue fuera de los ocho y tendrá que recuperar el terreno perdido de a 3 en los próximos juegos, con menor margen de error.



Polémica por la anulación del gol de Teófilo. El árbitro Carlos Betancur no tuvo una buena actuación y en la jugada que privó al Cali de haber empatado por primera vez decidió como falta un forcejeo normal de Ángelo con su marcador (Jerson Malagón). Al final, pese a ir al VAR, no validó el tanto.



El calendario de los 6 partidos que faltan parecen más asequibles para el cuadro 'azucarero' que para el escarlata, pero todo dependerá de las reflexiones y mejoría que tengan de aquí en adelante.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitterb @marquitosgarces