'Me equivoqué': Osorio analizó sus decisiones en el clásico caleño

Luego del 1-1 entre América y Deportivo Cali, por la fecha 14 de la Liga Betplay II-2021, el técnico Juan Carlos Osorio reconoció que su equipo se vio superado por momentos en el segundo tiempo y que el resultado fue justo.



Enla rueda de prensa dejó claro que cuando tiene amonestados la decisión es excluirlos: "Los jugadores que reciben la tarjeta amarilla buscamos la manera de sustituirlos, lastimosamente como ocurrió hoy con Larry, que estaba teniendo un extraordinario partido, creemos que el juego se va a concentrar en el tercio medio, que van a existir roces, faltas, y no queremos arriesgar".



También entregó un comentario positivo del elenco 'azucarero' : "Sobre el partido, en un país como el nuestro donde no existe la xenofobia ni el nepotismo, creo que hay que destacar la extraordinaria labor que está haciendo mister Dudamel con ese gran club que es el Deportivo Cali, creo que las innovaciones que le está haciendo a la estructura de juego, la gran distribución de su portero, las conducciones profundas de sus centrales, las interiorizaciones de sus laterales y la sincronización de censo a censo sus volantes centrales para mejorar el juego intersectorial creo que es de manual y un ejemplo a seguir. Destacaría yo especialmente la gran función de su jugador genedor de juego-resolutivo, en los descensos de la zona 14 a la zona 11, me parece que es extraordinaria la contribución que le está haciendo el señor Dudamel y su cuerpo técnico con sus innovaciones al fútbol colombiano valorarlo y es un ejemplo a seguir.



Agregó que "por último, le ha mermado mucho y le está tratando de aportar al fútbol colombiano en las faltas simuladoras, me parece que su equipo compitió muy bien, nunca simularon faltas y creo que merecen estar en la posición donde están".



En cuanto a la iniciativa que se tuvo del primer tiempo y lo que faltó en el segundo, dijo que "los desmarques de ruptura de los extremos de ellos fue difícil de seguirlos "y creo que las sincronizaciones, que es una gran innovación del Deportivo Cali y su técnico, nos crearon muchos problemas.



Consultado sobre si su equipo ha mejorado, explicó: "Creo que nuestro equipo cuando jugamos a lo que entrenamos y hacemos el juego prejugado, tenemos un gran rendimiento. Cuando se vuelve un juego de decisiones autónomas individuales creo que complica y entorpece el rendimiento del colectivo".



Acerca de por qué les cuesta administrar el resultado, aseveró que todo sonaría a disculpa o justificar las razones del empate, simple y llanamente el Deportivo Cali bajo esta conducción del señor Dudamel es uno de los mejores equipos del fútbol colombiano. Merecieron el resultado, nosotros a seguir mejorando en nuestra idea y mejorarla".



Finalmente, habló de los cambios: "Hoy hicimos dos nominales y dos estructurales, y creo que no dieron el resultado, asumo la responsabilidad de las mismas, me equivoqué y no dieron el resultado que yo esperaba".



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitterb @marquitosgarces