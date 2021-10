América y Deportivo Cali empataron en un clásico con poco fútbol

América y Deportivo Cali igualaron 1-1 este sábado en el Pascual Guerrero, en desarrollo del clásico vallecaucano 294, correspondiente a la fecha 14 de la Liga Betplay II-2021, que dejó a los rojos octavos, pero con el sinsabor de no haber ganado.

El VAR volvió a ser determinante en el partido, al confirmar el tanto escarlata y anular una acción de Teófilo Gutiérrez que hubiera sido el empate parcial. Arbitraje discutido del vallecaucano Carlos Betancur, que fue permisivo en las faltas.



Futbolísticamente no fue un dechado de virtudes el compromiso, sobre todo por un primer tiempo de muy pocas emociones en los pórticos. En el complemento hizo mejor las cosas el cuadro verdiblanco gracias a su posesión. Los casi 17.000 espectadores salieron aburridos.



Juan Camilo Angulo intentó sin potencia con un derechazo manso a las manos de Diego Novoa a los 20.



En el minuto 27 se dio el primer remate de América al arco de Guillermo De Amores a través de Larry Angulo por encima del horizontal.



Sin embargo, en el minuto 37 cobro de Deinner Quiñones al corazón del área, donde cabeceó Larry Angulo con el parietal derecho al palo derecho aeo para el 1-0.



Malagón y Segura estaban adelantados, pero el que definió no, sorprendiendo a una defensa que no reaccionó.



Así culminaron los 45 minutos iniciales, con un clásico insaboro.



En el inicio del segundo tiempo entraron Jeison Lucumí y Rodrigo Ureña por Joao Rodríguez, de opaca actuación, y Larry Angulo.



Sobre los 2 minutos Jhon Vásquez superó a Cristian Arrieta para que Teófilo tocara de zurda y venciera a, Novoa. Pero de nuevo hubo revisión del. VAR y se anuló la jugada.



Ángelo Rodríguez ganó por izquierda sobre Malagón, tiró el centro al medio, pero Mosquera evacuó bien a los 18.



Malagón se lesionó en esa acción y tuvo que salir para darle paso a Pablo Ortiz a los 21 minutos.



Jorge Marsiglia recibió tarjeta amarilla a los 24.



Rafael Dudamel implementó dos variantes: Carlos Robles por Andrés Balanta y Harold Preciado por Kevin Velasco a los 25.



El juvenil Juan Esteban Franco entró por Carlos Robles, lesionado, a los 37 minutos. Émerson Batalla también lo hizo por Luis Alejandro Paz.



Carlos Sierra reemplazó a Gustavo Torres a los 31, con el objetivo de recuperar la marca que había perdido en la mitad de la cancha. Cali se había adueñado del balón y produjo algunas llegadas peligrosas.



Luego de una bonita jugada colectiva, 'Teo' cayó en el área por falta de Pablo Ortiz y el árbitro Carlos Betancur dio penalti a los 33. Cobró Harold Preciado y con potente derechazo a la izquierda convirtió el 1-1 a los 35.



De allí para allá el partido se desenvolvió con el protagonismo de 'Teo' Gutiérrez y las discusiones de Juan Carlos Osorio con los árbitros. En el Cali quedó evidenciado que le faltó ambición en la parte inicial.



Los escarlatas se quedaron parcialmente con 19 puntos en el octavo lugar, mientras los 'azucareros' están en la casilla 12 con 18.



En la próxima fecha, América recibirá a Nacional y Cali visitará a Águilas Doradas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitterb @marquitosgarces