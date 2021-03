América de Cali visita a Petrolera presionado por un triunfo

Después de su derrota como local 1-2 ante el DIM, esta vez América de Cali no tiene más alternativa que derrotar en Barrancabermeja a Alianza Petrolera en su juego dominical (4:00 p.m.) de la fecha 15 si no quiere alejarse aún más de la posibilidad de clasificar a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.



Ubicado en la casilla 11 con 19 puntos, el elenco rojo no tiene margen de error, ya que se acerca el final de la fase regular y cada vez se pone más difícil el acceso al listado de los primeros ocho, que sería el primer paso en el objetivo de defender el bicampeonato.



Aunque el Departamento Médico había dado un plazo de 48 a 72 horas para decidir si Adrián Ramos podría ser de la partida, el inconveniente muscular haría casi improbable la presencia del atacante caucano en el Estadio Daniel Villa Zapata.



El rival de turno es el colero del campeonato, que suma 4 puntos de 39 posibles, no ha podido ganar y encaja 9 derrotas. En algunos partidos ha dejado la sensación de que no se le dan los resultados, ya que futbolísticamente muestra aspectos interesantes.



Sin embargo, presionado por la necesidad de triunfo, América debe salir a poner condiciones en la alta temperatura del puerto petrolero. Seguramente volverá a verse el equipo que sale a ahogar a su adversario desde sector defensivo para obligarlo al error.



De igual forma, se espera que estén claros los hombres de ataque, especialmente Yesus Cabrera, Jeison Steven Lucumí, Duván Vergara, Santiago Moreno, Émerson Batalla y el peruano Aldaír Rodríguez, que por la escasez de delanteros aparecen en la convocatoria. Díber Cambindo no estará porque fue expulsado en el juego ante el Medellín.



La mala definición en el equipo vallecaucano es un aspecto que debe llamar la atención, y es el momento de vincular a un entrenador que trabaje con quienes tienen la misión de buscar el arco rival. Hay que analizar las probables soluciones antes de que sea demasiado tarde.



Existe una duda en defensa y es si el técnico Juan Cruz Real mantiene a Kevin Andrade al lado de Marlon Torres en la pareja de centrales para que Pablo Ortiz vaya como lateral izquierdo, o si Héctor Quiñones recupera su puesto en el grupo inicialista.



Una buena noticia en el plantel es el regreso del juvenil Santiago Moreno, quien se recuperó de una molestia muscular sufrida en Manizales. Es un jugador desequilibrante, que con mayor tranquilidad podría apuntarle al arco rival sin rematar tanto al sitio donde se ubica el guardameta.



América se descolgó tanto en la tabla que así gane el partido no llegará al octavo lugar, pero quedará más cerca. Entre la jornada pasada y la actual se han dado marcadores que le favorecen, pero aparte de sumar los tres puntos en territorio santandereano tendría que repetirlo al menos en tres de los cuatro juegos que le restan en el futuro inmediato: Millonarios, Equidad, Jaguares y Tolima.

Datos en el previo:



Desde 2017 cuando ambos equipos disputaron su primer partido en Liga, Alianza Petrolera no le ha podido ganar al América. En total son nueve partidos, con siete victorias de los ‘diablos rojos’ y solo dos empates. En ocho de esos nueve enfrentamientos ambos conjuntos marcaron gol.



Alianza Petrolera lleva 26 partidos sin victorias en la Liga BetPlay (8 empates, 18 derrotas) el orden, la tercera racha más larga en el certamen colombiano desde 2002 (Unión Magdalena llegó a 27 en 2019, y Deportivo Pereira a 34 en 2011). Además, no gana en el certamen como local desde el 19 de septiembre de 2020; desde entonces obtuvo cinco empates y siete derrotas, su peor racha en casa en Liga.



América de Cali no ganó en sus últimos dos partidos en la Liga BetPlay I-2021 (1 empate, 1 derrota), recibiendo gol en ambos partidos tras ganar sus tres duelos anteriores sin recibir gol.



Luis Alejandro Paz (39) y Rafael Carrascal (36) de América de Cali y Juan Portilla (33) de Alianza Petrolera son tres de los cinco centrocampistas con más robos de balón en el campeonato durante el mes de marzo.



América ha recibido el 30% de sus goles en contra fuera del área en el actual certamen (3/10). El equipo que mayor porcentaje tiene con respecto a los goles recibidos de esta forma.





Domingo 28 de marzo



Estadio: Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja)



Hora: 4:00 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Héctor Rivera (Nariño)



Asistentes: Miguel Roldán (Antioquia) y Julio Hoyos (Córdoba).





Probables formaciones:



Alianza Petrolera: Pier Graziani; Jahir Castillo, Carlos Pérez (Hanyer Mosquera) , David Cuperman, Leonardo Saldaña; Diego Chica, Juan Portilla, Roger Torres, Edwin Torres, Bayron Garcés, Jairo Molina.



D.T.: Dayron Montesino.



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Pablo Ortiz (Héctor Quiñones); Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Jerson Steven Lucumi, Duván Vergara, Santiago Moreno.



D.T.: Juan Cruz Real.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces