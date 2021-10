América se juega otra final contra Alianza por un cupo en los ocho

Haber vencido de visitante a un difícil rival como Tolima le dio respiración artificial al América de Cali, que este domingo (7:10 p.m.) deberá refrendarlo con un triunfo en el Pascual Guerrero sobre el no menos complicado Alianza Petrolera, para seguir alimentando la esperanza de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021



Nuevamente, con la presencia de Pompilio Páez en el banco, el equipo rojo espera mantener el cero en el arco y contar con mayor eficacia.



La fecha 17 podría dar más claridad en cuanto a los que podrían dar un paso adelante o a otros descolgarse, teniendo en cuenta que algunos son enfrentamientos entre rivales involucrados en el mismo objetivo.

Los ‘diablos’ ahora son undécimos con 22 puntos y entre los que están por fuera de los ocho tienen la tercera opción, pero lo ideal sería que aprovechen la condición de local para mantener su motivación. Cali, Santa Fe, Jaguares, Quindío y Medellín siguen merodeando y con la misma idea de meterse a los cuadrangulares.



El lateral derecho Cristian Arrieta y el volante Larry Angulo ya están habilitados después de cumplir sus dos fechas de sanción por haber sido expulsados en el juego de vuelta de la Superliga, y tal vez el elegido como titular sea Angulo en mitad de cancha, teniendo en cuenta que no es segura la presencia de Luis Alejandro Paz por el golpe recibido en el ojo por parte de Sierra en una jugada fortuita.



De acuerdo con las sanciones de la Alcaldía Distrital y la Dimayor ante los desórdenes y daños ocurridos en el compromiso ante Nacional, las tribunas de Norte y Oriental son las únicas habilitadas para el encuentro de América ante los ‘petroleros’.





Datos en el previo



América ha ganado sus últimos seis enfrentamientos ante Alianza Petrolera en Primera A y se mantiene invicto ante ellos en la categoría (10 juegos, 8 triunfos, 2 empates).



Después de haber derrotado a Deportes Tolima en su partido más reciente (0-1), América busca ganar dos encuentros seguidos por primera vez desde las primeras dos jornadas del torneo, el pasado mes de julio.



Alianza Petrolera suma dos derrotas en línea sin anotar gol como visitante en el campeonato (1-0 vs. Águilas Doradas y Deportes Quindío).



El conjunto Barrancabermeja no enlaza más de dos visitas sin anotar desde octubre-noviembre de 2018 (3).



Joao Rodríguez es el futbolista del América que más veces ha rematado en la Liga BetPlay II-2021 (15) sin poder marcar.





Estadio: Pascual Guerrero



Domingo 24 de octubre

​

Hora: 6:05 p.m.

Transmite: WIN Sports +



Árbitro: John Alexander Ospina (Quindío)

Asistentes: Cristian De La Cruz (Nariño) y Arbis Acosta (La Guajira)





Probable formación:



América de Cali: Diego Novoa (Joel Graterol); Kevin Andrade, Jorge Segura, Marlon Torres, Elvis Mosquera; Rodrigo Ureña, Carlos Sierra, Larry Angulo, Deinner Quiñones; Emerson Batalla, Adrián Ramos.

D. T.: Juan Carlos Osorio.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces