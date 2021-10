Nacional va por un triunfo en Montería pensando en la reclasificación

Atlético Nacional visita este domingo, desde las 4:00 de la tarde a Jaguares en Montería, por la fecha 17 en la Liga II-2021. Con 12 triunfos, los antioqueños no se conforman y quieren también adueñarse de la reclasificación, para este encuentro viajaron con lo mejor de su plantel, buscando más puntos que les permita seguir en lo más alto. El conjunto cordobés buscará su primer triunfo ante los verdolagas como local, si quiere seguir en la lucha por la clasificación.

Con respecto al partido anterior, Nacional presentó varias novedades en su nómina de convocados: Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera superaron sus molestias físicas y fueron incluidos en la lista de 19 convocados. Emmanuel Olivera es baja por suspensión, el zaguero argentino llegó a la quinta tarjeta amarilla contra América de Cali, lo reemplazará en la convocatoria Cristian Castro Devenish. Aldair Quintana es otra baja del equipo, el jugador presentó una faringoamigdalitis bacteriana y su regreso estaría para la próxima jornada contra Bucaramanga. En su lugar estaría Kevin Mier. Tomás Ángel no fue convocado por decisión técnica.



Yerson Candelo es uno de los jugadores que mejor nivel lleva en el equipo en lo que va corrido del año, el lateral que también juega como extremo derecho analizó el momento del conjunto antioqueño y lo que viene en este remate de campeonato. "Jaguares es un gran equipo, será un juego muy disputado. Esperaremos marcar diferencia y conseguir un triunfo para seguir en lo más alto. En cuanto al clima, es para ambos equipos y debemos hacer daño en las situaciones que se nos presente".



Además, el vallecaucano expresó que "ningún equipo del mundo llega a conseguir el 100 por ciento de su ataque. Hay una serie de movimientos que logramos sincronizar, por partido estamos marcando en promedio de a dos goles, esperar continuar con esa cohesión de ataque para lograr juegos con marcadores abultados".



Sobre un posible llamado a la Selección Colombia y que eso no le permita disputar la final de ida de la Copa contra Pereira, Candelo indicó que "yo estaré donde me corresponda, a la Selección no se le puede decir que no y lo otro, es que, si hay algún pedido especial, es un tema dirigencial. Estoy enfocado en Atlético Nacional, si llega la convocatoria a la Selección Colombia, esperar aportar de la mejor manera".



Datos entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba se han enfrentado en 14 oportunidades, con un saldo de 11 victorias para los verdolagas, una para los ‘felinos’ y dos empates. Los antioqueños anotaron 24 goles y recibieron nueve. En Montería, han jugado seis partidos, de los cuales, Nacional se impuso en cuatro y los dos restantes terminaron empatados.



Jaguares de Córdoba nunca ha derrotado como local a Atlético Nacional en Primera A (dos empates y cuatro derrotas), anotando solo tres goles y recibiendo 10 en esos seis compromisos.



Jaguares de Córdoba acumula tres partidos sin perder como local en la Liga II-2021 (dos victorias, un empate) y busca enlazar cuatro sin derrota en casa por primera vez en este torneo.



Atlético Nacional perdió solo en una de sus últimas ocho presentaciones como visitante en la Liga II-2021 (seis victorias, un empate). El equipo convirtió 20 goles y recibió ocho en este intervalo.



Jaguares de Córdoba ha marcado gol en el 43.1 por ciento de sus remates al arco en el torneo (22 goles en 51 intentos al arco), el mejor porcentaje del torneo.



Atlético Nacional es el equipo que más goles ha marcado de cabeza en esta Liga II-2021 (seis). Es también el único equipo que no ha recibido gol de esta forma.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Geisson Perea, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Yeison Guzmán (Jarlan Barrera); Andrés Andrade, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.



D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 4:00 p.m.



Estadio: Jaraguay.



Árbitro: Edilson Ariza (Santander).



VAR: Andrés Rojas (Bogotá).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8