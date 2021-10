DIM juega su última carta del semestre: recibe al sorprendente Pereira

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo, desde las 6:05 de la tarde al Deportivo Pereira por la fecha 17 en la Liga II-2021. Tras caer como visitante frente a Alianza Petrolera, para el poderoso le queda ganar los cuatro partidos que le restan y por una buena diferencia de goles si quiere cortar la racha de cuatro eliminaciones sin poder competir en los cuadrangulares semifinales. Al frente está el sorprendente conjunto matecaña, quienes, si consiguen el triunfo, quedarán a tiro de la clasificación y de paso, salvarían la categoría.



Cuatro ausencias tendrán en el poderoso de cara a este compromiso: Javier Reina, Edwar López y Didier Bueno están en departamento médico. Víctor Moreno ya fue dado de alta, pero está en acondicionamiento físico. Regresan a la convocatoria Adrián Arregui y Yesid Díaz, ambos recuperados de sus molestias musculares.



El técnico Julio Comesaña confía en su plantel y aunque ya no puede lograr la meta de los 31 puntos, buscarán los 12 puntos que restan en juego y así pelear por un lugar dentro de los ocho. “Yo hablé que con 31 puntos seguro se clasificaba, lo que no quiere decir que se clasifique con 30 o 29. Nuestra meta era hacer 31 puntos, como están las cosas no se va a poder. Quedan cuatro partidos, 12 puntos y hay que buscar la mayor cantidad posible, también tenemos una inestabilidad, pero vamos a buscar estar en la pelea”.



En cuanto a la motivación, Comesaña expresó que “la motivación es interna, el sueño es del equipo, es de todos. Lo hemos hablado con el grupo, saben lo que tienen que hacer, no son niños y deberán cumplir con sus funciones”.



Además, el uruguayo expresó que “yo voy al día a día, enfocado en los puntos que debemos buscar, no me puedo desgastar en los demás. Me debo ocupar en lo nuestro, lo que debemos mejorar. Sabemos en las condiciones que estamos, cómo vamos a llegar al partido, qué es lo que buscamos, qué queremos, qué vamos a hacer. Lo único que queremos es hacer un gran partido y que eso nos sirva para ganar. Nos debemos a nuestros hinchas y estamos en deuda con ellos”.

Datos entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Deportivo Pereira han jugado 177 partidos, de los cuales el DIM se impuso en 74, contra 47 de los risaraldenses y los 56 juegos restantes terminaron igualados. En cuanto a goles marcados, 297 fueron para los antioqueños y 229 para los matecañas.



Deportivo Pereira ganó sus últimos dos encuentros ante Independiente de Medellín en Primera A, tras siete compromisos sin conseguirlo (cinco empates, dos derrotas). El conjunto pereirano podría igualar su mejor racha de victorias ante el DIM en la categoría desde 2002 (tres victorias entre julio de 2006 y octubre de 2007).



Independiente Medellín acumula 17 partidos como local sin derrota en la categoría (seis victorias, 11 empates), manteniendo el invicto en casa en lo que va de 2021.



Deportivo Pereira ganó sus últimos dos encuentros como visitante en el torneo y suma ya cinco victorias en sus últimos siete compromisos fuera de casa (un empate y una derrota).



Independiente Medellín es el equipo que menos goles ha recibido de pierna izquierda en lo que va de la Liga II-2021 (1).



Brayan León del Deportivo Pereira es el jugador que más goles (tres) y más participación en goles (cinco, tres goles y dos asistencias) suma en el torneo como sustituto.





Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Yesid Díaz, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Vladimir Hernández, Leonardo Castro, Jean Pineda, Agustín Vuletich.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).

VAR: Carlos Ortega (Bolívar).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8