Dorlan Pabón disfruta de su rol en Nacional tras su regreso al club

Atlético Nacional goza de un gran momento en la Liga colombiana y la Copa Colombia, donde es protagonista siendo líder tanto en el campeonato como en la reclasificación, uno de los jugadores que aportan a ese nivel deportivo es Dorlan Pabón, quien desde su experiencia, da consejos dentro y fuera de la cancha. El antioqueño está metido y cree que si mantienen en esa comunión, podrán conseguir los objetivos trasados para este semestre

"He tenido altibajos en mi nivel, comencé muy bien, bajé y volví a retomar la confianza. Voy por un buen camino, vuelvo a ser ese jugador que Nacional quiere y que no se pierda la alegría. Todavía no hemos ganado nada, el plantel es consciente que vamos paso a paso y esa es la clave para conseguir lo que queremos", señaló Pabón en conferencia de prensa virtual.



El atacante hizo parte del título de Monterrey en la Liga de Campeones de la Concacaf, sobre ese éxito deportivo que alcanzó el club mexicano durante el pasado jueves, Dorlan comentó que "me dejó contento el triunfo de Rayados en la Concachampions, hice parte de ese grupo, antes de venir a Nacional jugué algunos partidos de ese torneo. Me vi la final, los llamé y los felicité. Además, me pone muy contento por Stefan Medina y los muchachos".



Volviendo al plano local, Pabón analizó a Jaguares, próximo rival por la fecha 17 en la Liga II-2021. "Jaguares es un equipo muy fuerte de local, sabemos que están peleando y en estas instancias nadie quiere regalar nada. Nosotros debemos hacer un gran partido y conseguir los resultados".



En cuanto a ese aporte al grupo, Dorlan señaló que "las indicaciones en la cancha y desde el banco, es algo que me sale de adentro. Trato de aportar desde mi experiencia a los demás compañeros. No podemos perder la cabeza, tenemos los pies sobre la tierra y debemos salir a ganar en cada partido, vamos por buen camino".



Además, "la madurez la dio el tiempo, los partidos, es clave tomar buenas decisiones en las jugadas. Pienso más en el compañero, que en mí. A veces no llegan goles, pero me siento tranquilo, porque todos jugamos para todos. Primero pensamos en el grupo y eso es lo que tenemos que hacer".



Sobre el desgaste que ha tenido el equipo a lo largo del campeonato, pensando en el tramo final, Dorlan aclaró que "en la parte física estamos muy bien, hay mucho desgaste de partidos, pero este equipo corre y entrega todo en cada juego. Estamos mejor que nunca".



Finalmente, exaltó al cuerpo técnico en cabeza de Alejandro Restrepo y confían en que van a luchar para que tenga los logros deportivos que merece. "Es muy grande lo que transmite el técnico Alejandro (Restrepo) es muy estudioso, cuenta con nuestro respaldo, lo disfrutamos y sacamos siempre lo mejor. Es una persona muy abierta, es como un padre que te aconseja y eso es lo que se ve dentro y fuera de la cancha".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8