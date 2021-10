'Lo sentimos mucho por nuestra hinchada': América lamentó su caída

El profesor Pompilio Páez atendió los medios de comunicación tras el partido de la final que perdieron frente a Santa Fe. Lo hizo en compañía de Adrián Ramos. Ambos pusieron la cara para lamentar la derrota que significó perder el título de Superliga 2021.

"Primero tristes porque uno en el fútbol siempre quiere ganar. Uno es bueno pero ganando. Fue muy parecido al partido de ida, donde realizamos un buen primer tiempo, pero no mantuvimos la intensidad en el segundo tiempo, permitimos reacción del rival y sobre todo cometimos errores en defensa. Nos faltó posesión de pelota y le permitimos muchas libertades al rival".



Pompilio reconoció que este partido de vuelta resultó ser un "estrés" puesto que siguen sin mostrar regularidad en los 90 minutos. América empezó ganando, pero se dejó remontar y por poco termina goleado. "Este equipo compite pero no tiene regularidad en los 90 minutos. Entendemos que estamos en una competencia, en una final. El jugador no quiere perder pero preferimos jugar, competir, ignorar al rival y al árbitro y dedicarse a jugar. Es algo que lógicamente tenemos que corregir".



Finalmente, Páez tuvo palabra para la hinchada escarlata. "Lo sentimos mucho por nuestra hinchada y por nosotros mismos porque uno siempre quiere ganar un título. Ahora nos toca pensar en lo que viene en la liga para nuestra clasificación y poder disputar el título a final de año", repuntó.



Por otro lado, Adrián Ramos se refirió al remate del partido, en el que salieron cuatro expulsados: "sobre el final, la calentura llevó a eso. Hay jugadores que no son lo suficientemente maduros cuando van ganando. Nosotros caímos en esa provocación y así es el fútbol, cuando venimos acá y ganamos, respetamos. Nos faltaron al respeto hoy. Cuando estás caliente pierdes la calma y hay esa reacción. Tenemos colegas que no son lo suficientemente profesionales".