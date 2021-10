Osorio, desencajado en final de Superliga: en redes exigen su salida

El técnico Juan Carlos Osorio no la pasa nada bien con el América de Cali y se hace cada vez más evidente. Este miércoles en la final de la Superliga 2021 frente a Santa Fe, las redes no le perdonaron algunas actuaciones que se vienen haciendo reiterativas en el míster.



El entrenador terminó amonestado tras increpar, totalmente "salido de la ropa", al árbitro Luis Matorel, quien oficiaba como emergente. Pero eso no fue todo. A Osorio también lo captaron haciéndole gestos obscenos a la tribuna, cuando ingresaba al camerino en el entretiempo.

Cabe recordar que el técnico risaraldense ha tenido que salir escoltado por la Policía en los últimos partidos con América, especialmente en los que juega en el Pascual Guerrero. Además, en la jornada de clásicos lo criticaron por discutir fuertemente con algunos jugadores del Deportivo Cali.



A través de redes sociales algunos aficionados escarlatas le exigen a la directiva que Osorio deje el cargo y empiezan a promover el #FueraOsorio, pues no están satisfechos con los resultados del equipo. En Liga Betplay son novenos con 19 puntos, a 2 del octavo. En Copa perdieron en cuartos a manos de su rival de patio y acaban de perder la final de Superliga con Santa Fe. No están nada contentos con el timonel.



A propósito, decidió no acudir a la conferencia de prensa al término del partido en El Campín. En su lugar estuvo Pompilio Páez.