Juan Cruz Real, DT que venció las críticas para encender la ‘Mechita’

No es ningún descubrimiento. Los protagonistas en la cancha son los jugadores, quieren interpretan, bien o mal, la idea de un director técnico, pero lo que hagan los entrenadores desde los banquillos resulta determinante. Este domingo en el juego de vuelta de la final de la Liga BetPlay sí que había especial interés en conocer lo que iban a plantear Harold Rivera y Juan Cruz Real.



El anfitrión salió con un 4-4-2, incluyendo a tres hombres que no eran habituales titulares como Luis Manuel Seijas, Patricio Cucchi y Diego Valdés; mientras que Juan Cruz Real lo hizo con su acostumbrado 4-2-3-1, ubicando al juvenil Kevin Andrade como zaguero central y mandó al también joven y espigado Pablo Ortiz como lateral izquierdo, ante la imposibilidad de contar con Edwin Velasco, lesionado, pero pensando en el eventual bombardeo que le haría Santa Fe con balones aéreos.



Lo primero es que Cruz Real no mandó a sus jugadores a presionar arriba a Santa Fe, teniendo en cuenta que en esta ocasión jugaba en altura. Entonces prefirió esperar a ver las arremetidas ‘cardenales’, que, aunque demoraron un poco, se hicieron constantes con el paso del tiempo.



Andrade cumplía un buen trabajo sobre Diego Valdés y en ese lapso el dominio era escarlata, aunque sin profundidad, pero a partir de los primeros 20 minutos Santa Fe desniveló la cancha a su favor metiendo pelotazos al área y en otras ocasiones entrando con balón dominado.



Ese dominio del local hizo justicia al sacar las garras en el minuto 40, en un tiro de esquina desde la derecha llegó el gol santafereño, a través de Jeison Palacios tras un rebote de Andrade. Y a los 48 fue Fabián Sambueza el anotador del segundo al palo derecho, luego que Pablo Ortiz se tiró al piso después de un golpe recibido de manos de Graterol en una salida.



No estaban claros jugadores que en otras jornadas descollaron como Duván Vergara, Luis Sánchez y Santiago Moreno, mientras que Adrián Ramos lucía solitario, lo que favorecía la intención santafereña.



Harold Rivera, por su parte, se salía con las suyas al lograr un resultado parcial que los mantenía con la ilusión de la décima estrella.



Cruz Real no salió con el juego ofensivo que le dio resultado a partir de la vuelta de los cuartos de final, respetando el efecto de la altura, y el partido se le complicó, yéndose al descanso con un 2-0 en contra que empezaba a preocupar.



Antes del segundo tiempo incluyó a Rodrigo Ureña por Pablo Ortiz (53 PT) y después a Daniel Quiñones por Luis Sánchez (1 ST) para reacomodar su defensa. Sin duda, equilibró las cargas y amainó el ímpetu del ‘león’.

El inicio de la complementaria dejó ver un América mejor parado, aunque le faltaba profundidad debido al poco aporte de sus hombres de tradicional desequilibrio.



Sobre 7 minutos un tiro de esquina de Yesus por poco se le clava a Leandro Castellanos y Vergara en una jugada consecutiva remató por encima del horizontal. A los 12 minutos lo tuvo Adrián Ramos tras recibir un pase de Moreno, con un remate que pegó en el horizontal cuando quedó frente a frente con Castellanos. Parecía que despertaba.



Carlos Arboleda intentó con una cabalgata ante Vergara y por poco vence a Graterol. El desgaste físico empezó a pasar factura en el promedio del segundo tiempo y ‘Adriancho’ sacó un cabezazo entre los dos centrales y que Castellanos envió al tiro de esquina a los 75. Vergara también se acercó con un remate desviado al palo izquierdo.



Rivera logró meter al América en su terreno con la presión que acostumbra y evitó que volvieran a aparecer los jugadores de talento y velocidad del rival. Ese 4-2 que montó Juan Cruz Real servía para sostener el resultado que le permitía seguir ganancioso. Por eso la orden fue defender hasta con 9 hombres y dejar a Ramos y Arias atentos a cualquier posibilidad de contraataque.



El cuadro vallecaucano no quería saber más de ir a verle la cara a Castellanos, más bien aguardaba que pasaran esos 6 minutos de adición, que fueron eternos por las llegadas incesantes de un Santa Fe desesperado que veía que se le iba la presa y América llegaba al bicampeonato con su estrella 15.



De allí que cuando sonó el pitazo final de Wílmar Roldán las cámaras de televisión enfocaron al entrenador argentino estirado en la gramilla, agarrando con fuerza una camándula con que se encomienda a la Virgen María y la estatuilla del Señor de los Milagros. Su fe, a pesar de tantas críticas recibidas, siempre estuvo firme, prefirió no responderlas, y sobre todo mantuvo su idea futbolística, de la que no hicieron parte jugadores experimentados y artífices de la estrella 14 como Juan Pablo Segovia, Carlos Sierra, Matías Pisano y el goleador Michael Rangel. Creyó en una base y en los juveniles, pero especialmente en Dios, que lo premió como hijo fiel.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces