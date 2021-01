El rompecabezas de América: arman titular para debut frente a Águilas 

América de Cali tiene aplazado su partido de la primera fecha de la Liga BetPlay 2021 frente a Patriotas y debe medirse a Águilas Doradas este domingo (4:00 p.m.) en el Estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira.

Sin embargo, armar la formación titular no ha sido un tema fácil para el técnico Juan Cruz Real por diferentes motivos: Primero, la novedad médica del goleador y capitán Adrián Ramos, que empezó con un fuerte mareo que obligó a ser llevado a una clínica para tomarle los respectivos exámenes médicos, y luego la recomendación médica de un retorno escalonado y permanente observación, lo que no garantiza que pueda estar en el compromiso dominical.



Segundo, la sanción que debe cumplir el volante Luis Alejandro Paz y que viene desde la Liga pasada. Como si fuera poco, este miércoles la Comisión del Campeonato de la Dimayor castigó con dos fechas y casi dos millones de pesos en total a Marlon Torres, Yesus Cabrera y Duván Vergara –todos jugadores titulares–, para la que utilizarán el recurso de apelación.



Sobre si tiene las herramientas suficientes para suplir estamos expuestos permanentemente a este tipo de situaciones, pero ahora lo que tenemos es estar enfocados en trabajar, en tratar de armar el equipo más competitivo posible, porque es nuestro primer partido de este nuevo campeonato. Queremos seguir siendo competitivos, queremos seguir siendo un equipo difícil y para eso tenemos una nómina, independientemente de que son jugadores importantes los que nos van a faltar, buscaremos el mejor armado y con mucha confianza en jugadores que puedan actuar el domingo, confiando mucho en sus condiciones y entre todos podamos hacer un muy buen partido y sacar el resultado que necesitamos”.



Por el momento, el entrenador argentino ha montado su onceno inicialista sin Torres, Paz, Cabrera y Vergara, a la espera del dictamen del Departamento Médico para ‘Adriancho’. “En su caso, vamos a ver cómo evoluciona, él tuvo unos días de hacerse estudios, siempre hemos pensado en él desde lo individual que se pudiera preparar bien desde el inicio del campeonato y más teniendo en cuenta que la competencia toca que sea rápido, es muy importante que él pueda hacer una preparación acorde, veremos si lo vamos a convocar o no. Lo importante es que él está trabajando bien y se está preparando para todo lo que viene en el semestre, que va a ser duro y complejo para nosotros”.



Cruz Real también confirmó que por ahora Joel Graterol seguirá como arquero titular, no obstante algunas fallas que ha venido cometiendo en sus salidas en el juego aéreo: “Graterol ha sido una pieza muy importante para nosotros en todo un semestre prácticamente, es un arquero que nos da mucha confianza, tenemos la incorporación de otro golero que también nos está dando la confianza para tener una competencia internacional, pero el titular el domingo, de no pasar una cosa distinta, va a ser Graterol”.



Al mismo tiempo, sobre la necesidad de más refuerzos, señaló que “acá es muy respuesta más extensa, lo primero que hay que considerar, más allá de la historia que tenga el club, es la realidad que tenga América, me parece que la nueva administración de la familia Gómez, con Tulio a la cabeza, ha hecho un trabajo muy destacado, muy meritorio desde que tomaron el club en adelante y con la situación económica del club por el tema de la pandemia y lo que ya se sabe, por ahí no tiene las condiciones de otros equipos, acá en Colombia hay por lo menos dos equipos que tienen una estructura económica diferente a los demás y más allá que América de Cali sea un club muy grande, la realidad de la estructura económica es la que hay, la que me manifiesta la administración, y de acuerdo con eso tengo que ser coherente. A mí me gustaría que llegaran 4 o 5 jugadores que nos potenciaran lo que ya tenemos, pero en ese sentido tengo que ser responsable, porque hay que entender que el club tiene ciertas posibilidades, sí digo que debemos tener uno o dos jugadores que lleguen al club para potenciarnos, ojalá sean dos, si llega uno, también bienvenido, que sepamos que nos van a dar un salto de calidad, pero sí sabemos que mínimo uno tenemos que sumar”.



En cuanto a la localía, que ahora se traslada al Rivera Escobar, de Palmira, Cruz Real manifestó: “El Pascual Guerrero es el templo del equipo, el lugar donde queremos jugar y donde nos sentimos locales verdaderamente, en cualquier otro lugar que juguemos, que no sea el Pascual, más allá de que tenemos la posibilidad de actuar en un estadio que está renovado, que me han dicho que está en muy buenas condiciones, que está muy cerca de donde estamos y es una ventaja para los traslados, el Pascual Guerrero es irremplazable. Indudablemente que no vamos a estar jugando en una localía en la que lo acostumbramos”.



La convocatoria será entregada este sábado, un día antes, tratando de aprovechar el mayor tiempo posible para dejar listo el plantel.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces