América volvió al triunfo, de regreso al Pascual: venció 2-0 a Águilas

América de Cali le ganó 2-0 a Águilas Doradas en el último partido de la sexta fecha de la Liga II-2022, en su regreso al estadio Pascual Guerrero tras los eventos de la Copa América Femenina y el Mundial de Atletismo Sub-20. En un compromiso en el que la mechita empezó a tomar los hilos ante las adversidades del rival y subió al puesto 13 de la tabla de posiciones con 6 puntos.

El partido tuvo un inicio bastante parejo en la mitad del campo, pero los escarlatas tuvieron la primera ocasión importante a los 5 minutos con una secuencia de pases con Adrián Ramos y Gianfranco Peña, que finalizó con un remate de Daniel Hernández, en el cual detuvo el golero.



Segundos después, las águilas hicieron el primer cambio obligado por la lesión de Hayen Palacios, en una jugada fortuita con Deiner Quiñones; en su lugar entró Mateo Puerta.



Sobre los 9 minutos, América armó un contragolpe rápido donde Ramos habilitó bien Quiñones y solo frente al portero no pudo definir. Luego el árbitro Luis Matorel fue llamado por el VAR de Jorge Guzmán, indicando que el arquero tocó el balón con la mano fuera del área. Expulsó a Juan David Valencia y nuevamente una sustitución obligada en la visita, entró el suplente Héctor Arango y salió Auli Oliveros.



En el cobro de tiro libre al minuto 18, Ramos ejecutó, el guardameta no pudo controlarla, el rebote lo controló Gianfranco Peña y solo tuvo que definir para el 1-0 parcial. En los minutos posteriores, los locales trataban de mantener el control de la pelota, mientras que los antioqueños buscaban asegurarse bien en la defensa y luego avanzar en alguna contra o remates de larga distancia.



En los últimos instantes del primer tiempo, América tuvo sus mejores minutos tras el gol y generó varias oportunidades, especialmente por el remate de media distancia. Al minuto 42, los escarlatas recuperaron la pelota, avanzaron rápido por el sector derecho, Daniel Hernández sacó un remate cruzado al primer palo de Arango y anotó el segundo de la noche.



Para la parte final el técnico Alexandre Guimaraes realizó el primer cambio de su equipo, entró Kevin Andrade por John García y en Águilas entró Felipe Banguero por Mauricio Duarte. En esos primeros segundos, los locales tuvieron un tiro libre desde aproximadamente 30 metros que cobró Carlos Sierra y pasó muy cerca del palo derecho de Arango.



Posteriormente los rojos controlaron mucho mejor el partido con tenencia del esférico y consiguiendo algunas aproximaciones, que no lograron definir de buena forma. El equipo dirigido por Leonel Álvarez prefirió tener más solidez en la defensa y renunció un poco al ataque, procurando obtener recuperaciones altas para atacar.



Después volvieron a refrescar los equipos, en el local se retiraron Adrián Ramos y Gianfranco Peña y entraron Juan David Pérez y Alejandro Quintana. La visita completó las sustituciones con la salida de Kevin Castaño y Jhon Fredy Salazar y entraron Anthony Vásquez y Oscar Hernández.



Los de Rionegro se acercaron tres veces con peligro al área rival con Marco Pérez, Hernández y Robinson Flores, pero no concretaron por definición y la aparición de Joel Graterol. Después América reaccionó con Pérez, aunque el golero le ganó el duelo.



En los minutos finales, ambos equipos no definieron y terminó con triunfo escarlata 2-0. En la próxima jornada de la Liga II-2022, América de Cali visitará a La Equidad y Águilas Doradas recibirá a Millonarios.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15