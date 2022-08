La confesión de Daniel Ruiz que calentó a los hinchas de Nacional

Daniel Ruiz es uno de los referentes de Millonarios, donde aporta a la creación del juego y también, ese desequilibrio en cancha. El volante es de los fijos de Gamero. El presente campeonato los tiene como líderes con 14 unidades, siendo uno de los pocos clubes que permanecen invictos en Liga.

Al bogotano lo han relacionado, en múltiples ocasiones, con los clubes del exterior. Sin embargo, no se resuelve nada de su futuro. El jugador habló con El Alargue, de Caracol Radio, acerca de su deseo de seguir en Millonarios, pese a tener el deseo de seguir creciendo “Creo que me ha ido muy bien, la hinchada también se ha dado cuenta de eso y me ha cogido un amor, se podría decir, y es recíproco. Muy feliz de estar en Millonarios”.



Agregó sobre su visión a mediano y largo plazo “Primero que todo estoy enfocado en Millonarios, es un sueño y todo futbolista quiere salir, pero el hoy por hoy es Millonarios, estoy tranquilo aquí, estoy feliz. Es paso a paso, esperar, si llega una propuesta buena para Millonarios y para mí, se podrá revisar, por el momento estoy feliz en Millonarios”.



También, tuvo la oportunidad de recordar cuando no lo aceptaron en Nacional, siendo Hernán Darío Herrera, el encargado en esa época de las divisiones inferiores “no textualmente, pero sí”.



Al preguntarle sobre el equipo al que más disfrutaba marcarle, dijo “Nacional, siempre es un partido distinto, se juega distinto. Me gustan bastante esos partidos”.