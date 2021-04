América busca borrón y cuenta nueva frente a Millonarios en cuartos

En medio de una enorme presión y obligado a un triunfo para bajar la tensión, América de Cali recibirá este sábado (3:00 p.m.) en el Pascual Guerrero a Millonarios, en partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.



Las últimas horas han sido complicadas para el cuerpo técnico que comanda Juan Cruz Real, de quien se ha dicho que tendría en juego su continuidad tras la derrota 0-2 en Bucaramanga ante Cerro Porteño en el debut en Copa Libertadores.



Sin embargo, ahora toda la atención se centra en vencer a un Millonarios que en su última visita a Cali puso en aprietos al campeón colombiano, utilizando una nómina con varios juveniles y con ventaja en el marcador durante 81 minutos, aunque se fue con las manos vacías por sus propios errores y un 2-1 en contra que nadie imaginaba por el buen trabajo realizado.



Fue el 31 de marzo por la fecha 16 del ‘todos contra todos’. Diego Abadía adelantó a su equipo al minuto 26, pero a los 78 igualó Luis Sánchez y de cabeza Marlon Torres concretó la victoria a los 83.



Ese día Millonarios hacía una presentación casi perfecta y apuntaba a quedarse con los tres puntos, haciendo presión alta y cerrándoles todos los espacios a los dirigidos por Juan Cruz Real, la misma estrategia de otros clubes que también lograron un buen botín.



Allí precisamente está la incertidumbre de la afición escarlata, porque la localía no ha servido para hacer diferencia. Al contrario, cuando le montan bloques inexpugnables ha sido casi imposible que exista una buena reacción desde el banco. A eso hay que agregarle que los dos centrales titulares, Kevin Andrade (por sanción) y Marlon Torres (por lesión de bíceps femoral) no podrán estar en el juego y Adrián Ramos sigue sin recibir la aprobación total para ser inicialista, por lo que horas antes del partido se sabrá si comandará el ataque rojo.



Eso quiere decir que Jerson Malagón regresa a la pareja de centrales después de tres meses de inactividad por lesión, al lado de Pablo Ortiz, quien vuelve a su posición natural, y Héctor Quiñones sería el lateral izquierdo, con mayor posibilidad de salida por ese sector. Si no va Ramos, lo haría Díber Cambindo.



Ante ese panorama incierto, la batuta la deben llevar hombres que en determinado momento han sido importantes, caso Yesus Cabrera, Santiago Moreno, Luis Sánchez, Duván Vergara, Díber Cambindo y Jeison Steven Lucumí, aunque últimamente no vienen con buena producción.



Es clave que el equipo recupere su generación, el juego por las bandas que sirvieron para abrir las defensas contrarias, pero sobre todo que tenga tranquilidad y eficacia para anotar, ya que solo ha marcado 19 goles en igual cantidad de partidos y la ausencia de Adrián Ramos sigue pesando bastante.

Datos en el previo



América de Cali ha ganado tres de los últimos cuatro partidos frente a Millonarios FC en Liga (1 derrota), previo a esta racha estuvo once partidos sin victorias (4 derrotas, 7 empates).



Los escarlatas han tenido el menor número de puntos logrados en casa en la fase de clasificación entre los equipos que están en cuartos de final (13 partidos, 3 victorias, 4 empates y 2 derrotas).



Joel Graterol fue el cuarto arquero con más atajadas en la fase del todos contra todos en la Liga (53), el primero entre los arqueros de los ocho equipos clasificados a los cuartos de final. Graterol tuvo el mayor porcentaje de salvadas entre arqueros al menos diez partidos en el torneo (81.5%).





Estadio: Pascual Guerrero



Hora: 3:00 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)





Probable formación:



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Jerson Malagón, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Duván Vergara, Santiago Moreno, Díber Cambindo (Luis Sánchez).



D-T.: Juan Cruz Real.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces