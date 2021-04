Echaron a un DT por perder en Libertadores y por ‘mi forma de hablar’ 

Historia de no creer en territorio sudamericano, polémica total. El boliviano Alberto Illanes dejó de ser el entrenador del The Strongest tras la derrota en casa frente a Boca Juniors por la Copa Libertadores e ingresó de forma interina Luis Orozco.



El cuadro "atigrado" de La Paz anunció a través de sus redes sociales que se "rescindió el vínculo contractual de mutuo acuerdo" con Illanes y le agradeció por el trabajo realizado. Esta decisión fue tomada luego de la derrota (0-1) del cuadro paceño frente a Boca en el estadio Hernando Siles.



Hasta ahí todo normal, pero el lio se armó cuando Illanes habló sobre los motivos de su salida.

En diálogo con ‘El Diario de La Paz’, el entrenador sostuvo que su salida no solo fue por el rendimiento deportivo sino por los comentarios discriminatorios de un sector de la hinchada.



“Tal vez a algunos hinchas no les gusta la manera que nosotros nos expresamos, yo soy un kolla igual que los paceños. Capaz no me expreso como un argentino, como un español, o tal vez si quieren hablamos en inglés, si quieren que lo haga no hay problema”, expresó.



Vale la pena aclarar que el término ‘Kolla’ se refiere a un conjunto de pueblos indígenas que anteriormente se ubicaron en lo lo que hoy es Perú y Bolivia. Ahora bien, dicha palabra actualmente tiene también una connotación peyorativa, por lo menos en territorio boliviano.



“Me sentí discriminado, seguramente es por mi forma de hablar, no voy a hablar de otra manera; pero tengo mucha capacidad como mi cuerpo técnico”, concretó Illanes.



The Strongest se medirá el domingo ante el Atlético Palmaflor por la quinta fecha de la liga local que se reanuda tras la suspensión del torneo por una huelga de los jugadores. Además el "tigre" de La Paz se debe preparar para visitar el próximo miércoles 28 de abril al Barcelona de Guayaquil por la fase de grupos de la Libertadores.



Illanes estuvo a cargo del banquillo del The Strongest desde marzo de 2020, club del que fue jugador en la década de 1990, e ingresó en reemplazo de Mauricio Soria.