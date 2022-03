América busca su primera victoria fuera de casa en un nuevo clásico

América de Cali sigue su preparación para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada, el clásico contra el Deportivo Cali por la décima fecha de la Liga I-2022 en Palmaseca. Los americanos esperan seguir por la senda del triunfo y conseguir su tercera victoria en línea visitando al Cali por la liga.



El grupo luego del juego del domingo pasado contra Once Caldas, tuvieron jornada de descanso el lunes y retomaron los entrenamientos el martes con los ejercicios de velocidad y potencia. Las siguientes sesiones fueron con trabajo de fuerza, táctico y este viernes realizaron la simulación de juego, detallando aspectos específicos que seguramente tendrá el compromiso.



Después de la práctica hubo atención a los medios de comunicación de forma telemática, con el volante Juan Camilo Portilla y técnico Juan Carlos Osorio, que dieron sus impresiones sobre lo que será el clásico.



El volante de primera línea referenció la importancia de este juego: “es un compromiso bastante importante para nosotros, por lo que representa un clásico para la ciudad y el departamento; nos estamos jugando mucho para la clasificación a los 8, también por el amor y por defender está camiseta. Sabemos todo lo que representa y pienso que hemos tomado un nuevo punto de partida con la victoria contra Once Caldas, esperemos que sea el comienzo de muchos triunfos de aquí en adelante”.



También se refirió al rival que tendrán en frente: Sabemos que el Deportivo Cali es muy buen equipo, hay que darle prioridad a lo que hacemos en la semana y más allá de eso, sabemos qué es un clásico, son diferentes, se juegan cosas muy importantes, y más de realizar un buen juego, es que sabemos que tenemos que competir la mejor manera”.



Mencionó la importancia de poder mantener el arco en cero: “es una de las propuestas de nosotros y lo que necesitamos es tener el arco en cero, la diferencia cuando nosotros nos vamos arriba en el marcador, es que tenemos muchas más posibilidades de sacar buenos resultados. Lastimosamente en ocasiones anteriores por errores puntuales nos hemos ido abajo en el marcador y en algunas ocasiones tuvimos la posibilidad de empatar los juegos, como en otras no. Es fundamental seguir tratando y de irnos adelante en el marcador”.



Luego fue el turno de Osorio, que habló de los importantes retos que tendrá el equipo en los próximos días: “creemos por sobre todas las cosas en el talento, el competir y el jugar de nuestros atletas; los acompañamos de la mejor manera posible. A partir de este fin de semana dónde enfrentamos al gran campeón del fútbol colombiano, a un gran técnico con grandes jugadores y que a partir de ahí tenemos en los próximos 20 días que dar cada uno de nosotros el 100% y que ojalá, elijamos bien a la hora de seleccionar el grupo que nos va a representar en cada uno de nuestros juegos”.



Comentó como hay que jugarle el partido al Cali: “se enfrentará un equipo que el año anterior mostraba consistencia en un planteamiento táctico, en una estructura 1-4-2-3-1, hoy parece que se han decidido más 1-4-1-4-1, pero continúa teniendo jugadores muy rápidos por banda, tiene delanteros de área para fijar rivales y muy buena pelota detenida. Me parece que vamos a enfrentar a un gran rival y nosotros a tratar de mostrar nuestra mejor versión, cómo fue el segundo tiempo contra Santa Fe y Once caldas; a partir de allí apoyarnos en las probabilidades qué nos dan nuestros jugadores a la posibilidad de ganar bajo nuestra idea de juego”.

Datos previos

​

América de Cali suma tres derrotas consecutivas como visitante en esta Liga Dimayor I-2022. Desde febrero-abril de 2018, los diablos rojos no encadenan más derrotas fuera de casa (7), lo que es su peor racha en este sentido en la categoría desde al menos 2002.



Adrián Ramos dio dos asistencias en la reciente victoria de América de Cali sobre Once Caldas (2-0), convirtiéndose en apenas el segundo jugador que asiste dos veces en un mismo partido de este Apertura 2022, tras Felipe Pardo.





Alienación probable

Diego Novoa (Joel Graterol); John García, Jorge Segura, Brayan Medina; Eber Moreno, Juan Portilla, Larry Angulo, Carlos Sierra, Elvis Mosquera; Alejandro Quintana y Adrián Ramos.



Estadio: Deportivo Cali.

Hora: 6:10 p.m.

T.V.: Win Sports +.



El árbitro central inicialmente era el vallecaucano Carlos Betancur, pero la Dimayor lo cambió por el antioqueño Wilmar Roldan, que iba a pitar el clásico paisa, ahora Betancur será el encargado de ese juego. El VAR en Palmaseca será Nicolas Gallo (Caldas).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15