Cali, a respetar su casa: nueva versión del clásico vallecaucano

Deportivo Cali terminó su preparación para afrontar el clásico vallecaucano, que se disputará este sábado a las 6:10 de la tarde en su estadio en Palmaseca. El elenco verdiblanco quiere seguir sumando de a tres puntos, que le permitan poder salir del fondo de la tabla y acercarse al grupo de los 8.



El equipo aprovechó su primera semana larga desde el inicio de la competencia, para mejorar ciertos aspectos tácticos en los cuales hay falencias y para referenciar mucho mejor la idea de juego que quiere implementar el técnico Rafael Dudamel. Luego de la jornada de descanso del lunes, el día siguiente volvieron a los entrenamientos con los trabajos de flexibilidad y de fuerza para aligerar las cargas físicas. El miércoles y jueves se entrenó la secuencia de juego del equipo y principios de la parte táctica para el duelo contra los ‘escarlatas’.



Este viernes, el grupo tuvo su último entrenamiento, repasando detalles específicos, antes de iniciar la concentración, en el cual Dudamel analizó a su rival: “América es uno de los equipos qué mejor juega en el fútbol colombiano, elabora muy bien, tiene muy buen funcionamiento, un técnico muy capaz como Osorio, que es uno de los técnicos más preparados, de mayor conocimiento y a nivel de Sudamérica de una vasta experiencia a nivel de selecciones mundiales, es un hombre que le ha dado al fútbol colombiano un matiz distinto”.



Fue interrogado si es un clásico a muerte por la situación de ambos equipos: “pensar que el empate no sirve para ninguno es ser un ‘kamikaze’. En la fecha 10 del torneo pasado en mi primer partido, caímos contra América y quedamos con 9 puntos, después fuimos campeones. Entonces no sé si es que no sirva, pero quedando tantos puntos en disputa, sí el partido se presenta para no poder ganarlo y tenemos que sumar, lo vamos a sumar y nuestra propuesta inicial es buscar ganarlo”.



Agustín Vuletich fue presentado y dio sus primeras declaraciones vestido de verdiblanco: “me siento muy contento de estar acá, la verdad que lamentablemente se hizo un poco larga la espera, tenía muchas ganas de llegar a la institución y no es normal haber llegado en una instancia de avanzado el mes de febrero. Gracias a Dios tengo la profesionalidad de haber estado trabajando al máximo esperando este día. Siendo 100% sinceros yo me siento muy bien y después obviamente estarán la decisión del entrenador que evaluará junto su cuerpo técnico si puedo ser útil para el equipo a partir del sábado o si no, cuando él realmente lo considere correcto”.



También Christian Mafla se refirió al clásico: “esperando con ansias que llegué el fin de semana para afrontar este clásico, cuando tuve la oportunidad de estar en América no pude vivir un clásico desde adentro, es algo nuevo para mí, estoy feliz esperando poder hacer un gran partido, quedarnos con esos tres puntos qué siempre es importante para la hinchada. Vengo poniéndome a punto, cada vez sintiéndome mejor, seguir en un buen nivel y mejorando para darle lo mejor a mi equipo”.



Datos previos

Deportivo Cali perdió sus últimos dos duelos como local en Primera División ante su gran rival, los dos disputados en 2021, después de haberse llevado la victoria siete de los nueve clásicos previos en su campo (1 empate y 1 derrota). América de Cali podría enlazar tres victorias como visitante ante los azucareros por primera vez en la categoría desde al menos 2002.



Deportivo Cali ha ganado solo uno de sus cuatro partidos disputados como local en este Apertura 2022 (1 empate y 2 derrotas). Los azucareros se han quedado sin marcar gol en dos de esos cuatro compromisos, la misma cantidad de veces que en sus 13 compromisos previos en casa (6 victorias, 5 empates y 2 derrotas -19 goles en total).



Deportivo Cali suma solo siete puntos tras nueve encuentros disputados de esta Liga Dimayor I-2022 (2 triunfos, 1 empate y 6 derrotas), siendo este el peor desempeño para un vigente campeón a estas alturas del torneo desde al menos 2002.



Alienación probable

Guillermo de Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Christian Mafla; Andrés Balanta (Carlos Robles), Sebastián Leyton, Yony González (Michael Ortega), Kevin Velasco, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez.



Estadio: Deportivo Cali.

Hora: 6:10 p.m.

T.V.: Win Sports +.



El árbitro central inicialmente era el vallecaucano Carlos Betancur, pero la Dimayor lo cambió por el antioqueño Wilmar Roldan, que iba a pitar el clásico paisa, ahora Betancur será el encargado de ese juego. El VAR en Palmaseca será Nicolas Gallo (Caldas).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15