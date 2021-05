¿Qué pasó con el tema Osorio? América analiza opciones de entrenador

En charla con el programa Primer Toque, de Win Sports, Mauricio Romero presidente del América, destacó que no han cerrado el fichaje del nuevo técnico. También mencionó que tienen varias opciones y en la semana esperan definir la situación. ¿Acaso se cayó la llegada de Juan Carlos Osorio? "Faltan detalles", dicen.

"Estamos en eso, a esta hora no tenemos técnico confirmado todavía. Si necesitamos contar con Jersson para la copa, podemos disponer de él. Esta misma semana esperamos definir al nuevo entrenador, no ha sido una negociación fácil con las opciones que tenemos. Esperamos poder solucionar lo antes posible", manifestó.



Y agregó: "muchas veces las negociaciones se terminar por cortar por lo más finito. Creo que van bien encaminadas, hacen falta algunos ajustes, pero mientras tanto nosotros pensamos en diferentes opciones. El bicampeón colombiano necesita una respuesta".



En los últimos días, incluso antes de la eliminación a manos de Millonarios, apareció el nombre del exentrenador de Nacional. Algunos aseguran incluso que tiene en sus planes a Alexis Henríquez, para trabajar con los rojos. Por lo pronto Jersson González terminaría dirigiendo al América en Copa Libertadores y el técnico que asuma lo hará a partir del segundo semestre. Serán días claves para definir la vinculación.



Al final, Romero se refirió a la posibilidad de refuerzos: "no estamos en temporada de refuerzos. Lo que nos queda por delante lo afrontaremos con la plantilla que tenemos", dijo Romero sobre la nómina que seguirá afrontando la Copa Libertadores. "Después de terminar la primera fase de Libertadores tenemos tiempo de analizar la plantilla con el nuevo técnico. Ahora es una locura decir qué necesitamos".