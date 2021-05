'No hay que llorar tanto': dardo de Alexis García tras clasificarse

Alexis García, entrenador del equipo asegurador, aclaró en charla con el programa Zona Libre de Humo que no es un técnico con mentalidad defensiva y que le molesta que sus jugadores se echen atrás. Aprovechó para lanzar una crítica a quienes no valoran su clasificación a la semifinal. La Equidad viene de eliminar, nada más y nada menos que, al favorito al título.

Tan pronto se conoció la suerte de los equipos en los cuartos de final, muchos aficionados aseguraron en redes que Nacional la tenía muy fácil. Al frente tenía a La Equidad, de Alexis García, un "chico" que se coló en la fiesta de los ocho. Sin embargo, los bogotanos terminaron sacando al candidato al título.



Justamente tras la clasificación a semifinales, el técnico asegurador se refirió a lo hecho por su equipo en esta fase. "Nosotros analizamos a mucho a los rivales y estudiamos como contrarrestarlos. Yo quiero que mi equipo tenga la pelota, a mí me aburre defender y me enojo con los jugadores cuando se quieren meter atrás".



Y agregó: "hay gente que le da mucha rabia que los equipos grandes no puedan ganar, hay mucho periodista que es hincha. Este es un equipo que se defiende bien y ataca igual, por algo tenemos uno de los goleadores del torneo. Hay muchos hinchas con micrófono que magnifican lo que hace su equipo, Equidad no tiene defensores. Esto es de futbolistas, no hay que llorar tanto y lo que hay es que trabajar".



García, quien terminará contrato con La Equidad en diciembre de 2021, manifestó que los jugadores deben estar preparados para jugar y no justificarse tanto. "Yo respeto mucho de los que se quejan de la cancha, pero es para ambos equipos. Los jugadores deben estar preparados para eso, para jugar. Cuando uno se levanta con excusas lo uno que hace es justificar los resultados".



Ahora, su equipo aguarda por rival de la llave entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, la cual está a favor de los pijaos 3-0.